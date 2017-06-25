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Erdoğan'dan sert tepki: Hesabını soracağız
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Erdoğan'dan sert tepki: Hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,terör örgütlerine destek veren ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili 'Biz o silahlarla dökülen her damla kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkaracağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,terör örgütlerine destek veren ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili "Biz o silahlarla dökülen her damla kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İBB Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin bayramını kutlayarak, "Bu bayramın Bölgemizdeki tüm dünyadaki müslümanların tamamının huzurunu, kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Rabbimden bizlere hep birlikte nice Ramazanlar, nice bayramlar görmemizi temenni ediyorum. Asıl ve öncelikli anmamız gereken şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu mübarek günde şehit verdiği yakınlarının burukluğuyla geçiren kardeşlerimize sesleniyorum. Sizler eşinizi ,evladınızı, kardeşinizi ,babanızı toprağa vermiş olabilirsiniz. Ama 80 milyon Türkiye sizlerle birliktedir. Önümüze çıkan her sıkıntının imtihan olduğunu biliyoruz. Dünya ve ölüm bunlar bizim için birer imtihan vesilesidir Hep beraberiz. Bu can bu tende oldukça beraberiz" dedi.

HAYATİ BİR YANLIŞ YAPTIKLARINI ENİNDE SONUNDA ANLAYACAKLAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık "İşte ordu işte komutan" sloganlarıyla kesildi. Erdoğan, zafer kazanmak istediklerini söyleyerek, "Rabbim milletimizin, tüm mazlumların ettiği dualar yüzü suyu hürmetine yürüdüğümüz yolda bizi mahcup etmesin. Türkiye bir yandan terör örgütleri hain saldırıyla, bir yandan diplomatik ayak oyunlarıyla, ekonomik suikastlarla aynı anda mücadele ediyoruz. Genelkurmay başkanımız Güneydoğu'da bayram namazını kıldı. Durmak yok yola devam. Derdimiz bu. Suriye sınırları boyunca bir terör koridoru kurma girişimini Fırat Kalkanı harekatıyla sekteye uğrattık. Müttefik dediğimiz , dost bildiğimiz ülkeler Türkiye'nin bütünlüğün göz dikmiş terör örgütleriyle işbirliği yapmakta bir sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek, Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacak. Ama onlar için iş işten geçmiş olacak.Biz tüm ikazlarımıza rağmen terör örgütlerine verilen silahlarla ülkemize atılan her kurşunun, dökülen her kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkartacağız. Suriye'nin kuzeyinde ,sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasın asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler bu gerçeği görecek. Fırat Kalkanı'nda iki bin kilometre karelik alanda Mehmetçik, ÖSO ile elinden geleni yaptıysa bundan sonra da yapacaktır. Bunu bizzat kendilerine de söyledik. Asla taviz yok. Türkiye bir çadır devleti değildir" dedi.
Vatandaşların 'Bir gece ansızın gelebiliriz' tezahüratlarına, "Aynen öyle. Bir taraftan NATO'da beraber olacağız öbür tarafta terör örgütleriyle hareket edecek. O zaman NATO'nun gözden geçirilmesi gerek . NATO'daki bu kurallara atılan bu adımların hepsi aykırıdır. Bunu düzeltmemiz lazım. Suriye'den ve Irak'tan her türlü terör saldırısına kendi topraklarımızda değil, kaynağında müdahale edeceğiz. Türk milletine saldıran yılanların başların inlerinde ezmeye devam edeceğiz. Meşru müdafaa hakkımızı engellemek isteyenlere mesajım şudur.Buna ancak 80 milyon nüfusu tüm Türkiye'yi karşısına alma pahasına yapabilirsiniz. Suriye'de kendisine yolda seçtiğiniz terör örgütüyle sizin nasıl bir geleceğiniz olur onu bilmiyorum. Ama ülkemize saldırıp , sonra arkanıza sığınan terör örgütüyle yol yürüdüğünüz sürece bizimle bir geleceğinizi olmayacağını çok iyi bilmelisiniz. Ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan bir diğer terör örgütünün elebaşını topraklarınızda barındırmaya devam ederek, Türkiye'nin gönlünde onanmaz bir yara açıyorsunuz. Benzer bir yaklaşıma Avrupa ülkelerinde şahit oluyoruz.. Terör örgütüne bu derin muhabbeti,aşırı korumacılığı yol açanları, felaketleri görmezden gelenleri bir an önce aklını başına almaya çağırıyoruz. Türkiye tarihi birikiminden aldığı güçle bu musibetlerin hepsinin üstesinden gelir. Sırf bize zarar veriyor diyor yılanları koyunlarında besleyenlerin damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır" dedi.
(Doğancan Cesur/İHA)

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