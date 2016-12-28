Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi

75 yaşındaki büyük usta Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Törende Şener Şen'in konuşmasını yapmadan önce filmlerinden gösterilen bölümler salonu kahkahaya boğdu.

ÖDÜLÜMÜ TOPLUMSAL BARIŞA KATKISI OLMASI İÇİN ALIYORUM

"Sinema" ödülünün sahibi Şener Şen, kürsüde yaptığı konuşmasında toplumsal barışa vurguda bulunarak şunları söyledi:

"Doğru hikayelerin toplumda çatışma yerine sevgi ve saygıyı hakim kılacağına inanıyorum. Bu duygu beni ayakta tutuyor. Ödülümü toplumsal barışa katkısı olması adına kabul ediyorum."

SOSYAL MEDYADAN LİNÇ GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'ne giden ve adına verilen ödülü alan Şener Şen'e sosyal medyadan linç kampanyası başladı. Sosyal medya kullanıcıları Şener Şen'in külliyeye gitmesi, Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirdi.

İşte o mesajlardan bir kaçı...