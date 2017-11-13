Erdoğan'dan Rusya ve ABD'ye sert tepki! Çekin askerlerinizi

Rusya ve ABD'nin Suriye ile ilgili olarak 'Askeri çözüm mümkün değil" açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini...Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ASKERİ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİLSE, ASKERLERİNİ ÇEKSİNLER"

Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniliyor. Öbür tarafta merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var. Çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içinde bu yönteme başvuruldu mu?

DÜNYAYI ALDATMAYALIM

Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 7 yıllık Suriye, 15 yılı biraz aştı, Irak olayı. A'dan z'ye biliyoruz olanı. Biz Irak'a ABD'nin girmesini istememiştik. Girdiler. Irak'ta durmayacağız dediler, boşalttılar mı? Boşaltmadılar.

DÜNYA AHMAK DEĞİL

Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 5 hava üssü var. Bir de Rakka'ya hazırlıyorlar. 8 tane de ayrıca üssü var. 13. Rusya'nın 5 tane var. Bunlar ortada. Bu gerçekleri nereye koyacağız? Sadece Amerika'nın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak getirdiği silahlar var.