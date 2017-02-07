Erdoğan'dan referandum açıklaması: Bu hafta kararımızı veririz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, masasında bekleyen yeni anayasa teklifiyle ilgili Meclis kararını bu hafta içinde onaylayacağını açıkladı. Erdoğan, imzanın en uygun referandum tarihinin belirlenebilmesi için bekledildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile ortak basın toplantısı düzenledi. Etipyo'nın FETÖ konusunda gereken adımları attığını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konusunda da gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Erdoğan şunları söyledi:

Hidroelektrik santraller konusunda ciddi bir deneyimimiz var. Etiyopya'nın da su konusunda su kaynakları konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Burada da hidroenerji konusunda da Türk girişimcilerle müteşebbislerle paylaşabilir diye düşünüyorum.

İstanbul'daki toplantının başarılı geçeceğine inanıyorum. BMGK geçici üyeliğine başladı Etiyopya, bu vesile ile kendilerini tebrik ediyorum. Geçen yıl Etiyopya için en şiddetli kuraklık yaşandı.

Biz de kuraklıktan etkilenen bölgelere koordinasyon içinde iki farklı insani yardım kampanyası yürüttük. İmkanlarımızı seferber ederek kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletmeye çalıştık. Biz bu ilkeye yürekten inanıyoruz. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Bizim için ihtiyaç sahibinin nerede olduğunu kim olduğunun etnik ve kimliğinin ne olduğunun önemi yoktur çünkü gözyaşlarımız aynıdır.

Biz kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TİKA'nın bir çok anlamda başarılı projeleri oldu. İnşallah yakın zamanda bölgedeki eserlerimizin restorasyonunu yaparak kardeşlerimize armağan edeceğiz.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bundan dolayı bugün Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamasından dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bizim buradaki duruşumuz önemli. Bütün bunlarla beraber güven ve istikrarla birlikte Türkiye'nin aydınlık bir geleceği için evet dediğimi zaten açıkladım. Sadece zamanlamayı beklemekle ilgili bir süreçtir. Olay sadece zamanlamaladır. Milletim hiçbir zaman Kandil'e, İmralı'ya onlara omuz omuza veren örgütlere prim vermeyecektir."