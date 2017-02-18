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Erdoğan'dan partilere çağrı! Hatta HDP'ye...
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Erdoğan'dan partilere çağrı! Hatta HDP'ye...

Elazığ'da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, 'Ak Parti, MHP, CHP'ye hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerim, gelin bütünleşin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da toplu açılış törenine katıldı. Burada halka seslenen Erdoğan partilere çağrı yaptı.

Erdoğan, referandum için siyasi partilere bütünleşme çağrısında bulundu:

"GELİN BİRLİK VE BERABERLİKLE BÜTÜNLEŞİN"

"AK Parti, MHP, CHP'ye hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerim size sesleniyorum. Gelin birlik ve beraberlikle bütünleşin."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Şehit Fethi Sekin kardeşimizin şehri Elazığ'da nice gakkoşların şehadete talip olduğunu çok iyi biliyorum. Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunun artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor. Bir kısmı da kendi foyaları ortaya çıkacak diye karşı çıkıyor.

"CUMHURİYETİMİZ İLELEBET YAŞAYACAKTIR"

Türkiye'de rejim değişmiyor, değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.

"BU ÜLKEDE ARTIK SIKIYÖNETİM OLMAYACAK"

Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığı da ekliyoruz. Bu ülkede artık sıkıyönetim olmayacak. Zorunlu durumlarda OHAL ilan edilerek sorunların üstesinden gelinecek.

16 Nisan'da en büyük çalışmayı gençlerden bekliyorum. İnşallah 25-30 yaş gençlerimizi birer bakan olarak görürüz. Çoluk çocuğa mı bırakacağız Parlamento'yu diyorlar. Bu gençlik sıradan bir gençlik değil. Fatih'in torunu bu gençlik!

Bugün dünyanın dev şirketlerini 25, 30 yaşında gençler yönetiyor, biz de niye genç bakanlar olmasın! Ama bunların kafası basmaz bu işlere. Cumhurbaşkanlığı sistemini şahsi hevesim olarak göstermeye çalışanlar en büyük haksızlığı gençlere yapıyor."

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