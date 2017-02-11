11.02.2017 15:24 Erdoğan'dan Özgecan Aslan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden 2 yıl önce vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden 2 yıl önce vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden #ÖzgecanAslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum."



