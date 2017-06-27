Erdoğan'dan Orgeneral Çolak'a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin temelini oluşturan, başarılarıyla bizleri her zaman gururlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Dünyanın en eski ve en saygın ordularından biri olarak, şanlı mazisiyle adından övgüyle söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ulusal güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin korunmasında en etkili gücümüzdür. Disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı fedakar personeliyle, ülkemizde huzur ve emniyetin güvencesi olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği görevlerde sergilediği üstün hizmet anlayışıyla bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bölücü teröre karşı verdiğimiz amansız mücadelenin temel gücünü oluşturan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın vatan sevgisi ve yüksek vazife şuuruyla, ulusal ve uluslararası alanda üstlendiği görev ve sorumluluklarını gelecekte de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde fedakar mensuplarını tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

