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Erdoğan'dan NATO'ya bir tepki daha! Hedef...
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Erdoğan'dan NATO'ya bir tepki daha! Hedef...

Bayburt'ta düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, NATO tatbikatında kendisini ve Atatürk'ü hedef alan skandala sert tepki gösterdi. Erdoğan bu konuda muhalefetin açıklamalarını olumlu bulduğunu söyledi.

AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada NATO'nun imza attığı tatbikat skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Konuyla ilgili muhalefetin yaptığı açıklamayı olumlu bulduğunu açıklayan Erdoğan ''Mesele şahıs, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir'' dedi.

HEDEF TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ

İşte en son NATO tatbikatında hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hem de şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler bir skandala imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri sevinçle karşılayanların işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Açıklamaları da olumlu buluyorum. Mesele şahıs, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir.

ŞİMDİ SİLAHINI YAPAN BİR TÜRKİYE VAR

Önümüzdeki dönemin çok daha çetin sınamalarla dolu geçeceğini tahmin etmek zor değil. Ticaretten diplomasiye kadar her alanda 15 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir Türkiye var. Şimdi kendi silahını yapan bir Türkiye var. Şimdi yerli otomobilini yapmaya hazırlanan bir Türkiye var.

BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDELER

Bizi 1980'lerin 90'ların Türkiye'siyle karşılaştıranlar büyük bir yanılgı içindeler. Türkiye istiklalinin kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara borçlu bir ülke de değildir. Onlar tarih oldu tarih. Biz 1071'den beri vatanımız olan bu topraklarda başı dik ve özgür yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye'nin büyük vilayetleri ama en büyüğü İstanbul. Biliyorum ki yoğun Bayburtlu kardeşlerimle doludur.
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