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Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
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Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar

NATO'daki skandala ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bazı hataları aptallar değil alçaklar yapar' dedi ve olayın kuru bir özürle geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin il kongresinde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Rize'nin gönlümüzdeki yer ayrıdır. Her şehrimizi ayrı ayrı severiz. Bunu için tek vatan tek bayrak tek millet tek devlet diyoruz ama birileri bunu anlamıyor. Şimdi hedefimiz dünyada ilk 10 ekonominin arasına girmek. Bu ülkeyi başımıza yıkmak isteyen o kadar çok güç var ki başka türlü başa çıkamayız.

Milletimizden ayrılamayız. Öyle bir şey olursa halimiz yaman olmaz duman olur. Ülke bütünlüğünün ortadan kalktığı hiçbir yerde huzur ve güven göremezsiniz. Bunu için ülkemize dört elle sarılacağız. Bizi biz yapan değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacağız ki ayakta kalabilelim.Ekonomimiz güçlü olacak, üretim, ihracat, istihdam, yatırımlar kesintisiz sürecek ki önümüzü görelim.

IMF bizden borç istedi. Arkadaşlara verin dedim. Baktılar Türkiye veriyor, vazgeçtiler. Biz meseleleri aşmak için gereken gayreti göstermezsek yaptığınız işin adı tevekkül değil tembellik olur. Bize düşen görev gücümüzün yettiğinin ey iyisini yapmaktır.

AK Parti hiçbir zaman kendini sorgulamaktan imtina etmeyen bir partidir. Ana muhalefet partisi sadece iftirayla ve tali işlerle uğraşmıştır. Son günlerdeki değişim söylemimizin bazıları tarafından yeni bir şeymiş gibi algılandığını görüyoruz. Biz buna yeni başlamadık. Faniler olarak bizlerin eksiği hatası olacaktır. Önemli olan bunu kabul edecek düzeltme yoluna gidebilecek erdemdir.

AK Parti iç meselelerine hapsolma hakkına sahip değildir. Görevimizi yapmaya çalışırken hem içerden hem dışardan saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırılar şahsımıza ve partimize değil ülkemizedir. Türkiye büyüdükçe saldırıların şiddeti artıyor.

Norveç'teki NATO tatbikatındaki terbiyesizliği sizler de takip ettiniz. Bazı yanlışları aptallar değil akçaklar yapar. Bu böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği NATO içinde varlığını ifade ettiğimiz çarpık bakış açısının yorumu olarak algılıyorum. NATO'nun güvenirliği tüm üye ülkeler nezdinde sorgulanabilir hale gelmiştir.

NATO'daki terbiyesizlik kuru bir özürle geçiştirilemez.
S-400 savunma sistemi almaya kalktığımızda bazı ülkelerin gösterdiği tepki bu çarpıklığı teyit eder niteliktedir. Aynı sistemin bir alt sürümünü satın alan ülkeler Yunanistan, Slovakya, Bulgaristan'a ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar. Kusura bakmasından Türkiye adım atacağı zaman birilere sorarak kararını vermeyecek.

Buradan NATO ve diğer müttefiklerimize açıkça ifade ediyoruz, biz S-400'leri aldık, iş bitti. Finansman konusundaki detayları konuşuyoruz. En yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kuracağız.

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar yanı başımızda en alçak senaryoyu uyguluyorlar. Bölgede terör fabrikası kuruldu. Bu fabrikada üretilen örgütler ihtiyaca göre tedavüle sokuluyor. ABD PYD'nin adını değiştirdi SDG yaptı. Sevsinler, sanki biz anlamadık."
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