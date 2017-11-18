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Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışlar vardı ki alçaklar yapar
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Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışlar vardı ki alçaklar yapar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Norveç'teki NATO Tatbikatı'nda yaşanan terbiyesizliğe vurgu yaparak 'Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Norveç'teki NATO Tatbikatı'nda yaşanan terbiyesizliğe vurgu yaparak "Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesinde helikopterle Rize ve Artvin'de yapımı devam eden yatırımları havadan inceleyen Erdoğan, kapalı spor salonuna gelişinde salon dışında bekleyen kalabalığa hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı ve gezisi ile bilgiler verdi. Erdoğan, ardından salona geçerek kongrede bir konuşma yaparken, salon dışındaki partililer de konuşmayı dev ekrandan izleme imkanı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin son günlerde hem içeriden hem de dışarıdan saldırılara maruz kaldığını belirterek Norveç'teki son NATO Tatbikatı'nda yaşanan olaya değindi. Erdoğan, "İşte daha dün Norveç'teki NATO TAbikatı'nda yaşanan terbiyesizliği sizlerde takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği NATO içinde bir süredir varlığını müşahade ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum. Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı bir dönemde, füze savunma sistemlerini geri çekerek Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda harekete geçilemeyebileceği ihtimalini veren NATO'nun güvenirliliği tüm üye ülkeler nezdinde sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almaya kalktığımızda ittifakın önde gelen kimi ülkeleri tarafından ortaya konan tepki de bu çarpıklığı teyit eder mahiyettedir. Daha önce aynı sistemin bir alt sürümünü satın alan ülkeler Yunanistan, Slovakya, Bulgaristan bunlara ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar. Diğer Baltık ülkelerini Patriotlar ile sıkı sıkıya güvence altına alanlar iş Türkiye'ye gelince farklı tavır sergiliyorlar. Kusura bakmasınlar Türkiye bu noktada adım atacağı zaman bunu birilerine sorarak kararını vermeyecek. Milletiyle konuşarak bunların kararını verecektir" diye konuştu.

"KİM Kİ BİZE EN UFAK TACİZDE BULUNUR TEHDİTTE BULUNUR BUNUN HESABINI SORARIZ"
Türkiye'nin geçmişten bu yana yaşanan tecrübeleri olduğunu ifade eden Erdoğan "Bunlar bize aynısını 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve 30 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü terörle mücadelede döneminde özellikle de Suriye ve Irak'taki son krizler sırasında kime ne kadar güvenebileceğimizi biz çok iyi gördük. Artık göbeğimize hatırlayın biz keseceğiz dedik. Kestik mi, kestik. İşte bildiğiniz gibi Fırat Harekatı'nı yaptık. Fırat Harekatıyla zaten her şey görüldü. Bundan sonra ki süreçte de aynı adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki bize en ufak tacizde bulunur tehditte bulunur,bunun hesabını sorarız. Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacağız, sessiz kalacağız. 12 bin kilometreden buraya birileri gelip müdahale edebilecek bu nasıl bir iş. Bizim yaptığımızdan daha doğal, daha tabi ne olabilir. 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak biz buralarda bize yapılan tacizler, tehditler karşısında eğer sessiz kalırsak benim milletim ne der. Sen 650 bin kişilik bu orduyu niye besliyorsun demez mi? Bizim Mehmet'imiz niye var. Bunun için var. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, geldik. Bundan sonrada aynı şekilde gelebiliriz ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu iş öyle tatbikatlarda terbiyesizlik yapılarak sahte sosyal medya hesapları üzerinden provakasyonlara girişilerek sonra da kuru bir özürlü geçiştirilerek üzeri örtülebilecek bir konu değildir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki ihtiyacı yaşanan her hadise ile bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Buradan NATO'ya da diğer müttefiklerimize de açıkça ifade ediyorum; biz S-400'leri zaten aldık, iş bitti. Şuanda finansman konusundaki detayları konuşuyoruz. Onlarda en kısa sürede sonuçlanacak. İnşallah en yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kuracağız. Bununla kalmıyor kendimiz benzer sistemlerin üretimi konusunda yoğun bir çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.
(Ersen Küçük - Gökmen Şahin - Bayram Ali Sarı - Kubilay Ateş/İHA)
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