Erdoğan'dan 'Nasreddin Hoca' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asırlar boyunca aziz milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olan Nasreddin Hoca, her dönemde ihtiyacımız olan insan sevgisi, dostluk ve aklıselimi konu alan fıkraları, hikayeleri ve nasihatleriyle gönüllerdeki müstesna yerini günümüzde de muhafaza etmektedir' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlar boyunca aziz milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olan Nasreddin Hoca, her dönemde ihtiyacımız olan insan sevgisi, dostluk ve aklıselimi konu alan fıkraları, hikayeleri ve nasihatleriyle gönüllerdeki müstesna yerini günümüzde de muhafaza etmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu insanındaki kıvrak zekanın ve iyimserliğin timsali, hiciv ve söz sanatı ustası Nasreddin Hoca, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan en kıymetli zenginliklerimizdendir. Asırlar boyunca aziz milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olan Nasreddin Hoca, her dönemde ihtiyacımız olan insan sevgisi, dostluk ve aklıselimi konu alan fıkraları, hikayeleri ve nasihatleriyle gönüllerdeki müstesna yerini günümüzde de muhafaza etmektedir. Gülümseyen yüzü ve gülümseten sözleriyle, halka doğruyu tavsiye eden, sembollerle dolu fıkralarıyla, hakikatleri gözler önüne seren Nasreddin Hoca'nın, yeni nesillere tanıtılması ve anlatılması bakımından büyük önem taşıyan Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Nasreddin Hocamızı saygıyla, rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

(Derya Yetim / İHA)