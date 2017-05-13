Erdoğan'dan Muğla'daki kaza ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki kaza ile ilgili, 'Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki kaza ile ilgili, "Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazası ilgili yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim.

Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."

