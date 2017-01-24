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Erdoğan'dan Mozambik'e FETÖ uyarısı!
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Erdoğan'dan Mozambik'e FETÖ uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Mozambik'te, Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi tarafından törenle karşılandı.

Tarih'te bir ilk gerçekleşti. İlk kez bir Cumhurbaşkanı Mozambik'e ziyarete gitti. Mozambik ziyaretinde basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan "Bunlar nasıl ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarımıza sızmışlarsa, aynı şeyi bu örgüt burada da yapacaktır. Bu bir dost ve kardeş uyarısıdır" dedi.

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan'ın açıklamalarını satır başları şöyle:

Mutluyum zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye'de daha önce bir araya gelmiştim. 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla geliyorum. Mozambik, bağımsızlığını kazanmasının ardıdan yaşadığı zor günleri geride bırakmıştır. Mozambik, Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biridir.

MOZAMBİK'İN GELECEĞİ DAHA AYDINLIK OLACAK

Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi en büyük dileğimiz. Mozambik Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Mozambik farklı etnik kültürden insanları bünyesinde barındırıyor, bu büyük bir kazanımdır. Mozambik'in geleceği çok daha aydınlık olacaktır. 

EKONOMİK TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK

Mozambik'in yaşadığı güçlüklerin geçici olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın başkanla yaptığımız görüşmede geleceğe yönelik vizyonu kendisi ile paylaşma fırsatım oldu. Özellikle ekonomi alanında edindiğimiz tecrübeleri bu ziyarette paylaştık. IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım. Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. 

ELÇİLİK ÇAĞRISI YAPTI

Mozambik ile çok önemli 6 anlaşmaya imza attık. Türk ve Mozambikli iş adamları bir çok adımı dayanışma ile atmalı. İlgili bakanlarımız verimli görüşmeler yaptı. Bundan sonraki süreçte bu ilişkilerin devam etmesi kanaatindeyim. İlgili bakanlarımız önemli anlaşmalara imza attı. Biraz sonra özel sektör temsilcileri ile biraraya geleceğiz. Bunların içinde her sektörden yatırımcılar var. Özellikle Mozambik'te ne gibi yatırımlar yapılır ve Türkiye çok daha güçlü bir duruma gelsin. Bunun kazan-kazan anlayışı içinde olması gerektiğine inanıyorum. Bizler bu alanlardaki tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. TİKA'nın burada bir ofis açmak istediğini ifade ettim. Ajansımızın yürüttüğü başarılı çalışmaları burada da sürdüreceğine inanıyorum. Mozambik Türkiye'de elçilik açmalı. 

KRİTİK FETÖ UYARISI

Sayın başkan ile FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk ve kendilerinden bu konuda özellikle desteklerini istedim. Bunlar nasıl ki bizim ordumuza ve devlet kurumlarımıza sızmışlarsa, aynı şeyi bu örgüt burada da yapacaktır. Bu bir dost ve kardeş uyarısıdır. Biz her şeye hazırız ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz.


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