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Erdoğan'dan Mozambik'e dost tavsiyesi
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Erdoğan'dan Mozambik'e dost tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik'te FETÖ ile mücadeleyi ele aldıklarını kaydederek, 'Nasıl ki bizde Silahlı Kuvvetlere yerleşmişlerse, nasıl ki devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesine yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu dost, kardeş temennisidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik'te FETÖ ile mücadeleyi ele aldıklarını kaydederek, "Nasıl ki bizde Silahlı Kuvvetlere yerleşmişlerse, nasıl ki devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesine yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu dost, kardeş temennisidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik'te temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'den Cumhurbaşkanı olarak ilk defa kendisinin geldiğini belirterek,"Mozambik bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşadığı zor günleri geride bırakmış, bundan sonra aydınlık yarınlara bakan ülke konumuna gelmiştir" dedi.
"Kıtada gerilimlerin arttığı çatışmaların yaşandığı bir dönemde bu büyük bir kazanımdı. Birlik ve dayanışma süreci olduğu müddetçe Mozambik'in geleceği çok daha aydınlık olacaktır" diyen Erdoğan, ülkenin yaşadığı zorlukların geçici olduğunu kaydetti.

IMF'DEN KURTULMA REÇETELERİNİ PAYLAŞTI
Mozambik'in 2030 hedefleri doğrultusunda çabalarını sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, "Biz de Türkiye olarak Mozambikli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğe yönelik vizyonu kendileri ile paylaştım. Bölgesel ve uluslararası konularda yaşadığımız tecrübelerimiz var. Yaklaşık 11 yıllık Başbakanlık dönemimin ardından 3 yıl kadar cumhurbaşkanlığım dönemimde edindiğim ulusal ve uluslararası tecrübelerimizi ben Sayın Nyusi ile paylaştım. Ekonomi alanında yaşadığımız sıkıntılar vardı. Bunları nasıl aştık, bugünlere nasıl geldik, bunları paylaşma fırsatımız oldu. Özellikle de IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım. Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Şu anda Mozambik'in de 1 buçuk milyar dolar borcu olduğunu öğrendim. Faiz ve enflasyon sarmalının olduğunu da gördüğüm için bu konuda da nasıl biz buralardan sıyrıldık, bu konuda ne gibi adımlar atılması lazım. Bunları paylaşma fırsatımız oldu" açıklamasını yaptı.

"TİCARET HACMİNİ 250 MİLYON DOLARA HER İKİ ÜLKE İÇİN DE İSABETLİ OLACAKTIR"
Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2016 yılı Kasım ayı itibariyle 103 milyon dolar. Bizim aleyhimize. Fakat biz bunu yeterli bulmuyoruz. İlk etapta Mozambik-Türkiye arasındaki bu ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta ise bu ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmamız her iki ülke için de isabetli olacaktır"
Büyükelçiliğin açılması için her türlü desteğin sağlanacağına dikkat çeken Erdoğan, "Sayın cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedim. Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde Silahlı Kuvvetlere yerleşmişlerse, nasıl ki polis teşkilatımıza yerleşmişlerse, nasıl ki devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesine yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu dost kardeş temennisidir. Bununla ilgili olarak Mozambikli dostlarımızın kullandığı bir söz var. Dostu olan bir kişi her şeye sahiptir. Birlikte zor günde aşacağımız konular var. Biz her şeye hazırız ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz" açıklamasını yaptı.


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