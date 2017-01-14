14.01.2017 15:36 Erdoğan'dan 'Küresel vatandaşlık' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili olarak, 'İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışı ile ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili olarak, "İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışı ile ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.



"EKONOMİDE SAVUNMA DEĞİL, HÜCUM POZİSYONU ALMALIYIZ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının savunmada kalarak değil hücum pozisyonu alarak aşabileceğini vurgulayarak, "Bu konudaki yol haritamız 2023 hedeflerimiz. İhracatta daralma mı yaşıyoruz hemen yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni pazarlama yöntemleri ile katma değeri yüksek ürünlere yönelerek 1 trilyon dolarlık hedefimize kenetlenmeliyiz. Büyümede sorunlar mı var. Hemen üretimi arttırıp, yatırımları teşvik edip dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize sarılmalıyız. Turizmde tekleme mi var. Hemen yeni pazarlar, yeni yöntemlerle turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara taşımanın çarelerini aramalıyız. Eğer 2023 hedeflerimizden uzaklaşırsak önümüzdeki engelleri zaten aşamayız. Ekonomiyi sadece finans araçlarından ibaret görenler meseleye kısa vadeli bakanlardır. Salt finans değil, bizim için reel ekonomi çok önemli. Salt finans sektörü ile uğraşanlar, elindeki o finans imkanlarını kalkıp reel sektördeki attıkları adımlara kullananlar hem ülkeyi hem kendilerini batırdılar. Ekonomi insandır. Hamdolsun bizim insanımız şu anda dimdik ayaktadır" diye konuştu.



"RİSK ALIN, HAYAT RİSKTİR"

Türk iş adamlarına yatırım çağrısını yineleyen Erdoğan, "Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın. Kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar ve güven var. Bu iki sihirli kavramı ihmal etmeyin. Bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Benim ekonomi tahsilinden hocalarımdan öğrendiğim 'ekonomi risktir' derlerdi. Bir siyasetçi olarak siyasetin de hep risk olduğuna inanmışımdır. Bir şey daha ilave edelim hayat risktir. Ne zaman nerede gideceğimiz belli mi? Hiç ummadığınız anda ölümle de baş başa kalırsınız. Buradan açıkça ifade ediyorum. Milletimiz ve devletimiz, ülkemizin zor günlerinde yanında olan hiç kimseyi unutmayacaktır. Bu para ile pulla ölçülemeyecek kadar büyük bir vefa duygusudur. Buradan bir kez daha ülkesini ve milletini seven, bu topraklara karşı sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamımızı, ticaretimizi arttırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız" şeklinde konuştu.



"ADETA BİR KÜRESEL VATANDAŞLIK ANLAYIŞI İLE ÜLKEMİZİ MERKEZ ALALIM"

Başbakan Binali Yıldırım'ın yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili açıklamalarını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 2 milyon dolarlık bir yatırımla giren veya burada 2 milyon doları getiren vatandaşlık imkanı alabilecek. Bunlar önemli adımlar. Bunun da riski var. Buna karşı çıkanların olduğunu da sizler biliyorsunuz. Bizim derdimiz başka. İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışı ile ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım. İş dünyasını çok daha güçlü şeklide sahaya inmesi gerekiyor. Döviz oyunu, bu senaryoyu ikide bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız" ifadelerini kullandı.



"KENDİ OPERATÖRLERİNİZİ SİZ KURUN"

Turizm sektörüne de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Uluslararası operatörlere değil, gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım. Bazı firmalar bir araya gelin, bu operatör çalışmasını yapacak şirketleri siz kurun. Siz bunu kurun bakın ondan sonra nasıl daha farklı çalışmaya başlayacaklar. Bu süreçte finans kesimin reel sektöre daha fazla destek vermesi büyük önem taşıyor. Finansta yeni oyuncular sahaya girmeye başladı. Gümrük Birliği Anlaşmasının yenilenmesiyle Avrupa tarafında da hareketlenme artacaktır. Rusya ve Çin gibi dünyanın yeni ekonomik devleri ile, Afrika gibi geleceğin yükselen gücü olarak gösterilen ülkelerle yeni ilişkiler kuruyoruz. Önümüzdeki hafta 4 Afrika ülkesine gidiyorum. Orada ikili görüşmeler, heyetlerarası görüşmeler yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bu fırsatları en iyi şeklide kullanarak 2023 hedeflerimize daha güçlü odaklanmalıyız. Ekonomimizin tüm aktörlerine güvenim tamdır"



