Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki!

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarına yüklendi. Erdoğan, "İşsizlikte oranı bir defa şöyle gümbür gümbür aşağıya çekmemiz lazım. O zaman, o derecelendirme kuruluşları falan filan var ya... Ne gerekçeler yazmışlar, ne gerekçeler. Sana ne be. Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya" dedi.

Faiz politikasına yönelikte eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşlarımız 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdikleri sağlam duruşla takdiri hak etmişlerdir. Türkiye tarihin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Sınırlarımızdan ekonomimize kadar her alanda yoğun saldırı altındayız. Tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor.

"TÜRKİYE'Yİ NASIL ÜRKÜTÜRÜZ GAYRETİ İÇİNDELER"

Türkiye ne zaman güvenilik sorunlarıyla karşılaşsa döviz-faiz manipülasyonları, üreticiyi ürkütmeye yönelik taktikler zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor. Orada da ekonomik terörü estirmek suretiyle acaba Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir. Bazı çevrelerin de bu koroya katıldıklarını görüyorum. Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA: SEN KİMSİN YA?

Bizim ne yapıp yapıp, şu mart dönemi içerisinde işsizlikte oranı bir defa gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım. O derecelendirme kuruluşları filan falan var ya, ne gerekçeler yazmışlar okudunuz mu? Sana ne be. Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya Türkiye'de anayasa oylaması yapılacak yapılmayacak… IMF ile Davos'ta konuşuyoruz, son Davos'umda. Dedim ki, siz bize para verdiniz, bizi borçlandırdınız. Fakat biz size bu borcu ödeyeceğiz. Ama siz bizi yönetmeyeceksiniz, yönetmeye kalkarsanız kusura bakma o zaman ben niye geldim? O gün bugün ve işi bitirdik. 23 milyar doları sıfırladık. Bu seferberliğin aktörleri olarak sizleri görüyorum, şimdiden kutluyorum tebrik ediyorum. İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu işin zorla ite kaka olmayacağını, gönülden gelerek yapılması gerektiğini kabul etmeliyiz.

Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

Ülkemizde işsizlik rakamlarının artmasının sebebi nüfustaki genç oranın yüksekliği ve kadınların iş gücüne katılımının artmasıdır. Madem fevkalade bir durumla karşı karşıyayız, yeniden kolları sıvama zamanıdır. TOBB'un bütün üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. İnşallah yıl sonunda her ilin istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Bugün başlatılan istihdam seferberliğine birliğinizin tüm üyelerinie etkin şekilde katılmaya davet ediyorum. Valilerimize talimat veriyorum, istihdam seferberliğine şehirlerin tamamı katılacaktır. İstihdam seferberliğinin koordinasyonunu hükümetimiz yapacaktır.

"FAİZ POLİTİKASINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Girişimci atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15,16,17 ile bir yere varamayız.

"FİNANS SEKTÖRÜNÜN PATRONLARINI İNSAFA DAVET EDİYORUM"

Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum, başta kamu bankaları olmak üzere. Bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir.

Hükümetimiz de bu konuda kararlı duruşu ile süreci işleyecektir. Faizin sömürüsü altında çöken firmalar var bu çöküşleri de ülkemizde yaşamayacağımızı düşünüyorum.