Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ,CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne tepki göstererek, '138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. A'dan Z'ye herkes için çalışır. Eğer yargı yarın sizi de davet ederse şaşırmayın' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ,CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne tepki göstererek, "138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. A'dan Z'ye herkes için çalışır. Eğer yargı yarın sizi de davet ederse şaşırmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Genel Kurulu'nda konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan biz anayasa devletiyiz diğer taraftan da Anayasanın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak ne kendilerinin yaranına ne de ülkenin yararınadır. Ama rahmetli Demirel'in dediği gibi, 'yollar yürümekle aşılmaz'. Eğer aşındıracaklarını zannediyorlarsa bu mümkün değil. Bu yolla hukuk elde edeceklerse mümkün değil" dedi.

Ortada bir vaka olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira ortada bir vaka var. MİT tırlarının özellikle FETÖ'cü yargı mensupları tarafından durdurularak dünyaya servis edilmesi ,bu işin içerisinde rol alan kişinin bu rolünü bir başka meslektaşıyla paylaşmak suretiyle atttığı adımlar, ülkede ciddi bir skandalın yaşandığı. Bütün bu olaylar olurken bazı STK'larının kalkıp da yargının bu zatla ilgili karara destek çıkıyormuş gibi Anayasanın 138. Maddesini çiğniyor olmasının hiçbir izahı yoktur. Yargıya baskı kusura bakmayın adaletin gelişini sağlamaz Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Adaleti aramanın makamı Türkiye'de parlamentodur. İstediğin adalet kadar sen de adaletli davran. Başında olduğunuz kurumda ne kadar adalet var.Yasama yürütme yargı, bu üç grubun farklı kurumun birbiriyle olan ilintisi çok önemlidir. Kuvvetler ayrılığına saygı duymazsak, STK'lar saygı duymazsa bir yere varamazsın. Baskı unsuru olma gayreti içerisine girersen unutmayın ki 138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. A'dan Z'ye herkes için çalışır. Eğer yargı yarın sizi de davet ederse şaşırmayın. Bizim buradaki birliğimiz çok önemli. Kimsenin bunu hırpalamaya hakkı yok. Mübarek Ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dökmek suretiyle bu tür yürüyüş doğru değil" dedi.

