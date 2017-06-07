Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rabia tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Özel Harekat Başkanlığı'ndaki iftar buluşmasında konuştu.

RABİA İŞARETİNİ ÇOK KISKANMIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rabia işaretiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?" dedi.