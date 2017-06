Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işsizlik konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla eleştirerek, 'Ana muhalefetin başındaki zat konuşuyor, yalan yanlış, hala 7 milyon işsiz varmış filan. Geçen gün Sayın Başbakanımız zaten gerekli cevabı verdi. Ya ayıptır ya. Senin bir defa kılavuzun karga, kargaya da hakaret olmasın ama böyle bir durum var' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugün 18. gününe ulaştığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum, Rabbimden bizleri de aynı şekilde Ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da sağlıkla, esenlikle ulaştırmasını diliyorum. AK Parti olarak son 14 yılda her alanda milletimizi tarihi nitelikte reformlarla, özlemini çektiği yatırımlarla buluşturduk. Eğitimi önceliklerimizin ilk sırasına aldık, dedik ki 'Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet" ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında yapılan icraatları hatırlatan Erdoğan, eğitime ayrılan bütçenin 85 milyar liraya çıkarıldığını ifade etti. Ders kitaplarının öğrencilere ücretsiz verildiğini hatırlatan Erdoğan, eğitimin teknolojik altyapısının da adeta sıfırdan ele alındığını dile getirdi. Erdoğan, "Darbe döneminin icadı 8 yıllık kesintisiz eğitimin yerine ülkemiz şartlarına uygun 4+4+4 eğitim sistemini ikame ettik" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunun gerçekleştirildiği alanlardan birinin de sağlık olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hastane ve yataklı tedavi kurumu sayısını bin 156'dan 4 bin 636'ya, aile sağlığı merkezlerinin sayısını 9 binden 17 bine yükselttik. Hastanelerimizde 19 bin olan nitelikli sayısını 153 bine çıkardık. Doktor, hemşire ve yardımcı personel olarak sağlık kurumlarımızda hizmet verenlerin sayısını 378 binden 875 bine ulaştırdık. Türkiye'de süratle tıp fakültelerimizin sayısını da artırmanın gayreti içinde olduk. Bunun yanında sağlık üniversitelerinin ilk adımını da biz attık" diye konuştu.

Şehir hastaneleri projelerinin de hayata geçirildiğini anlatan Erdoğan, "Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin ve Balıkesir şehir hastanelerimizi hizmete açtık. Halen inşası süren 20 şehir hastanemizin tamamını 1,5 yıl içinde hizmete açıyoruz. Hazırlıkları süren 8 hastanemizin inşasına da en kısa sürede başlıyoruz. AK Parti insana odaklı bir Türkiye'yi hedeflemiştir, aynen Kanuni'nin diliyle, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlıklı bir nefesi, bir devletin fedasına amaçlayan o uğurda adımlarını atan bir medeniyet anlayışı AK Parti'de var. Şu ana kadar bunun uygulamasını yapan bir başka iktidar olmadı. Biz, bu adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım alanındaki hizmetlere değinerek, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Konya-Karaman başta olmak üzere yeni hızlı tren hatlarının inşasının da devam ettiğini belirterek, 2023 yılına kadar hızlı tren hattı uzunluğunu 12 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

"İstanbul Boğazı'nı, Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle denizin altından ilk defa Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle boğazın üzerinde 3. defa birleştirdik" diyen Erdoğan, "Asırlarca 'boğazın altından böyle bir hat geçecek' denilseydi buna inanır mıydık? Ecdadımız inanmış, hatta ecdadımız proje de yapmış. Bütün arşivlerden bunları gördük fakat bunu gerçekleştirmek Elhamdülillah bize nasip oldu. Bizim ecdadımız Fatih karadan denizleri yürüttüğüne göre biz de onun torunları olarak denizin altından bu işi başaracağız dedik ve başardık. İstanbul-İzmir otoyolu kapsamında inşa ettiğimiz Osmangazi Köprüsü de bu arada hizmete girdi. Tekirdağ-Balıkesir otoyolunun bir bölümünü oluşturan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu yıl 18 Mart'ta temelini attık. Bir de oranın inşallah yapımı gerçekleşecek. Bunlar neyi getiriyor? Bunlar bir yerlere cevap sadece ülke içi değil, aynı zamanda dünyaya cevap. Uyuyan ve yan gelip yatan Türkiye yok. Çalışan, gayret eden ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma azminde olan bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gençler bu dinlediklerinizi burada bırakmayın şehirlerinize döndüğünüzde oralarda da hatırlatın. Olur ya her şey güzel ama bilmek anlamak onu adeta durgun suya atılan taş gibi dalga dalga kenara doğru ötelemek çok önemli. İnsanoğlu unutur, onun için devamlı hatırlatmak lazım. Başbakan, Cumhurbaşkanı neden aynı şeyleri konuşuyor demeyin, hep konuşmaya mecburuz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız hep bunları anlatmaya mecbur. Anlatacağız ki unutulmasın, unutturulmasın."

Ana muhalefet partisini işsizlik konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat konuşuyor, yalan yanlış, hala 7 milyon işsiz varmış filan. Geçen gün Sayın Başbakanımız zaten gerekli cevabı verdi. Ya ayıptır ya. Senin bir defa kılavuzun karga, kargaya da hakaret olmasın ama böyle bir durum var" şeklinde konuştu.

Baraj sayısındaki artışa da değinen Erdoğan, "Bu hükümet çalışıyor be, gayret var, koşturuyoruz. Bunların bir çoğu hele hele bu barajların çoğu teröre rağmen, terör bölgelerinde inşa edildi, hala da inşa süreci devam ediyor. Ilısu barajı yakında inşallah açılışını yapacağız, şimdi şehri taşıyoruz, şehir taşıma işlemleri biter bitmez orada adeta devrim niteliğinde, Ilısu Barajı'nın hayata geçirilmesi ve o şehrin bir yerden bir yere taşınması suretiyle tarih bir taraftan bugüne diğer taraftan yarına taşınıyor. İş bu, lafla bu işler olmuyor, iş bu" diye konuştu.

Erdoğan, ekonomide Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü hatırlatarak, "Geldiğimizde IMF'ye olan borcumuz 23,5 milyar dalardı, IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık, bu bize nasip oldu niye bizden öncekiler bunu yapamadı? Bunlar bağımlılıktır, biz bu bağımlı olma zincirini kırdık ve ekonomi alanında IMF'yle olan bu ilişkiyi kestik, attık" dedi.