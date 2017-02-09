Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Özel Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, tiyatro alanında ödül alan Kenan Işık'a acil şifalar diledi ve en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğini belirtti.

ÖDÜL ALANLAR

Cumhurbaşkanı, ödül alanları şu sözlerle açıkladı; "Musiki dalında Nesrin Sipahi. Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, tiyatro alanında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi devam eden Kenan Işık beyfendi. Kendimi biraz da suçlu hissediyorum, kendisini ziyaret edemediğimden dolayı. İnşallah kendisini evinde ziyaret edeceğim. Edebiyatta Mehmet Doğan kardeşimizi, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı tebrik ediyorum.

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ KENAN IŞIK'IN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASIDIR"

Bugün ödüllerini vereceğimiz sanatçılarımız, bakanlığımız bünyesinde kurulan heyet tarafından gayet isabetli şekilde belirlendiğine inanıyorum. Nesrin Sipahi abidevi bir isim. Yurtiçinde ve dışında bu sanatı en güzel şekilde icra eden Nesrin Hanımı bayrağımıza verdiği önemle ayrıca hatırlıyoruz. Cahit Koytak, çok yönlü bir şairimizdir. Şairliğinin yanında yaptığı çevirilerle önemli katkılarda bulunmuştur. Kenan Işık kardeşimiz ülkemizin tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri. En büyük temennimiz usta sanatçımızın bir an önce sağlığına kavuşup sahnelere ve ekranlara dönmesidir. Adı Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyük Türkçe Sözlükle özdeşleşen Mehmet Doğan kardeşimiz büyük katkılar sağlamıştır. Mehmet Doğan sadece kendisi eserler vermekle kalmamış, aynı zamana gençlerimizi edebiyata, sanata yönlendirmek için her imkanı kullanmıştır.

"KÜLTÜR VE SANATI BİLMEYENLER KÜÇÜMSEYENLER KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Unutmamalıyız ki kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Batı medeniyetleri kültür ve sanat üretimindeki rolüyle dünyayı yönlendirmektedir. Teknolojiyi üreten, bunun vasıtasıyla kültür ve sanata da hakim olur. Gençlerimizin okudukları kitaplara, giydikleri kıyafetlere kadar bunların izini görmek mümkündür. Medeniyetimizin ışığını yükselteceksek üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor.

"GENÇLER KÜLTÜRDE, SANATTA, EDEBİYATTA DAHA AKTİF OLMALILAR"

Gençlerin kültürün, sanatın, edebiyatın, bilimin her alanında çok daha aktif olmalarını beklediğimi belirtmek istiyorum. Anayasa değişikliğinde seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, şimdi de 18'e indirdik. Şu anda dünyanın 57 ülkesinde seçme seçilme yaşı 18'dir. Benim ecdadım Fatih çağ açıp çağ kapatıyor, biz yan gelip yatacak mıyız? Biz hiçbir zaman 18 yaşı bir lüks görmüyoruz. 18 yaşında bir gencimiz de bu ülkenin değişim dönüşümünde rolünü almalıdır. 18 yaşındaki gençlerin böyle bir sorumluluğun altına giremeyeceğini iddia edenlere en güzel cevabı gençlerimiz verecektir.