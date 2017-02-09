Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!

Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde 'Kenan Işık'ı ziyaret edemediğim için kendimi suçlu hissediyorum' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Özel Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, tiyatro alanında ödül alan Kenan Işık'a acil şifalar diledi ve en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğini belirtti.

ÖDÜL ALANLAR

Cumhurbaşkanı, ödül alanları şu sözlerle açıkladı; "Musiki dalında Nesrin Sipahi. Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, tiyatro alanında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi devam eden Kenan Işık beyfendi. Kendimi biraz da suçlu hissediyorum, kendisini ziyaret edemediğimden dolayı. İnşallah kendisini evinde ziyaret edeceğim. Edebiyatta Mehmet Doğan kardeşimizi, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı tebrik ediyorum.

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ KENAN IŞIK'IN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASIDIR"

Bugün ödüllerini vereceğimiz sanatçılarımız, bakanlığımız bünyesinde kurulan heyet tarafından gayet isabetli şekilde belirlendiğine inanıyorum. Nesrin Sipahi abidevi bir isim. Yurtiçinde ve dışında bu sanatı en güzel şekilde icra eden Nesrin Hanımı bayrağımıza verdiği önemle ayrıca hatırlıyoruz. Cahit Koytak, çok yönlü bir şairimizdir. Şairliğinin yanında yaptığı çevirilerle önemli katkılarda bulunmuştur. Kenan Işık kardeşimiz ülkemizin tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri. En büyük temennimiz usta sanatçımızın bir an önce sağlığına kavuşup sahnelere ve ekranlara dönmesidir. Adı Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyük Türkçe Sözlükle özdeşleşen Mehmet Doğan kardeşimiz büyük katkılar sağlamıştır. Mehmet Doğan sadece kendisi eserler vermekle kalmamış, aynı zamana gençlerimizi edebiyata, sanata yönlendirmek için her imkanı kullanmıştır.

"KÜLTÜR VE SANATI BİLMEYENLER KÜÇÜMSEYENLER KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Unutmamalıyız ki kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Batı medeniyetleri kültür ve sanat üretimindeki rolüyle dünyayı yönlendirmektedir. Teknolojiyi üreten, bunun vasıtasıyla kültür ve sanata da hakim olur. Gençlerimizin okudukları kitaplara, giydikleri kıyafetlere kadar bunların izini görmek mümkündür. Medeniyetimizin ışığını yükselteceksek üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor.

"GENÇLER KÜLTÜRDE, SANATTA, EDEBİYATTA DAHA AKTİF OLMALILAR"

Gençlerin kültürün, sanatın, edebiyatın, bilimin her alanında çok daha aktif olmalarını beklediğimi belirtmek istiyorum. Anayasa değişikliğinde seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, şimdi de 18'e indirdik. Şu anda dünyanın 57 ülkesinde seçme seçilme yaşı 18'dir. Benim ecdadım Fatih çağ açıp çağ kapatıyor, biz yan gelip yatacak mıyız? Biz hiçbir zaman 18 yaşı bir lüks görmüyoruz. 18 yaşında bir gencimiz de bu ülkenin değişim dönüşümünde rolünü almalıdır. 18 yaşındaki gençlerin böyle bir sorumluluğun altına giremeyeceğini iddia edenlere en güzel cevabı gençlerimiz verecektir.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte AK Parti'nin 'evet' videosu
Hırsızların 'Antep fıstığı' aşkı
Bağcılar-Kabataş arası 31.5 dakikaya inecek
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
FIFA sıralamasında yerimiz değişmedi
Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Çanakkale'de okullar tatil mi valilikten flaş karar!
Çanakkale'de okullar tatil mi valilikten flaş karar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte AK Parti'nin 'evet' videosu
İşte AK Parti'nin 'evet' videosu
Hırsızların 'Antep fıstığı' aşkı
Hırsızların 'Antep fıstığı' aşkı
Bağcılar-Kabataş arası 31.5 dakikaya inecek
Bağcılar-Kabataş arası 31.5 dakikaya inecek
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
FIFA sıralamasında yerimiz değişmedi
FIFA sıralamasında yerimiz değişmedi
Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı
Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Palandöken'in güvenliği 'Dağ Kartallarına' emanet
Palandöken'in güvenliği 'Dağ Kartallarına' emanet
'Türkiye'de ilaç tedarik sorunu yok'
'Türkiye'de ilaç tedarik sorunu yok'
Darp edildikleri mekanı basıp çalışanı öldürdüler
Darp edildikleri mekanı basıp çalışanı öldürdüler
Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English