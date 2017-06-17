Erdoğan'dan Katar açıklaması: Bayrama kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Katar kriziyle ilgili bölgede Türkiye ile ilgili söylentilere tepki göstererek,' Türkiye Körfez'deki bütün kardeşlerimizin ikinci ülkesi olmaya devam edecektir' dedi. Erdoğan krizin bayrama kadar bitmesini umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Katar kriziyle ilgili bölgede Türkiye ile ilgili söylentilere tepki göstererek," Türkiye Körfez'deki bütün kardeşlerimizin ikinci ülkesi olmaya devam edecektir" dedi. Erdoğan krizin bayrama kadar bitmesini umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tabarya Otel'de gerçekleşen TİM Genel Kurulu'na katıldı .Genel Kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kay, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş aylık dönemde ihracatın 8,9'luk bir artış sağladığını söyleyerek, "Eski günlerimize İnşallah yeniden kavuşacağız. İstihdamda şubat ayında başlattığımız seferberlikle 1,2 milyon rakamına ulaştık. Mevsim itibariyle istihdam artışı devam edecektir. En kısa zamanda işsizliği tek haneli rakamlarda göreceğimizden eminim" dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Onlar ne dediler.Türkiye'de nasıl çıktı. Bunların nasıl ideolojik yaklaştıkları, Türkiye'ye yönelik sürekli kumpas içerisinde oldukları ortada. Türkiye'nin gerçek potansiyelinin en iyi bizler biliyoruz. Yurt dışında yaptığımız gözlemlere ülkemizin imkanları karşılaştırdığımızda ekonomide bulunduğumuz yerin kesinlikle hak ettiğimiz yer olmadığı gördük. Türkiye ekonomik büyüklük bakımından 17. Satın alma gücü açısından 13. Büyük ekonomisi. Açık konuşmak gerekirse bizim üzerimizde olan ülkelere baktığımızda en az bir kaç basamak yukarıda olmamız lazım . AB üyesi ülkeleri hepsi kağıt üzerinde. Ülkemin bulunduğu konumla onların aynı yerde olması mümkün değil" dedi.

Katar krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar meselesinde hakkaniyetle tavır içinde olmaya gayret ettik. Katar ile ilgili ithamların doğru olmadığını, ambargoyu haklı bulmadığımızı açıkça söyledik. Körfezdeki kardeşlerimizin daha güçlü dayanışma içinde olmalarını beklediğimizi söyledik. Temennimiz meselenin bayrama kadar çözüm yoluna girmesidir. Katarlı dostlara yapılan haksızlığı karşı çıkmamız başka bir şey bölgedeki diğer dostlarımızla ilişkilerimiz başka bir şeydir. Bunlar alternatifi veya zıttı olan hususlar değildir. Suudi Arabistan başta olmak üzeri Körfez bölgesindeki ülkelerle ilişkilerimiz çok yönlü ve çok güçlü. Mutabık kaldığımız şekilde her alan güçlendirmeye kararlıyız. Yatırım yapan Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin vatandaşları müsterih olsun. Özellikle Suudi Arabistan,Körfez'deki krizin anahtarı konumda. Temennim odur ki bayrama kadar bu iş çözülmelidir. İslam dünyası içindeki bu tür dargınlıklar, kırgınlıklar bize yakışmıyor." dedi. Türkiye'nin siyasi görüş farklılıklarıyla ,ekonomik ve insani ilişkilerini aynı tutacak olgunluğa sahip olduğunu söyleyerek, "Körfez'den tatil için Türkiye'ye gelecek kardeşlerimiz müsterih olsun. Körfez bölgesindeki bazı ülkelerle, Katar konusundaki yaklaşım farklılığımıza sahip olmamız, insani münasebetleri geliştirmeye mani değildir. Türkiye çoğu batı ülkesinden çok daha ileri düzeyde hukuk devletidir. Pek çok eli kanlı terör örgütünün saldırısına maruz kalmamıza rağmen mücadelemizi asla hukuk dışına çıkmadan yürütüyoruz. Burası darbe yapmaya kalkışma ihanet çetesine dahi hukuk devletini dışına çıkmada davranma erdemini gösteren bir ülkedir. Böyle bir ülkenin yatırımcılara, misafirlerine farklı muamele yapacağı iftira ve kara propagandadan ibarettir. Akıl karı olmayan söylentiler de mesnetsiz ve haksızdır. Türkiye Körfez'deki bütün kardeşlerimizin ikinci ülkesi olmaya devam edecektir" dedi.

Hükümetin ekonomiyi destekleyecek tedbirler aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz konusunda müdahalemizi yapmaya devam edeceğiz. Öyle bir müdahale ederiz ki buna tatlı geçiş denir. Tatlı geçişle yatırımcının önünü açmış oluruz" dedi.

(Ufuk Kıvık/İHA)