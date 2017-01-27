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Erdoğan'dan FETÖ itirafı! Geç kalmış olabiliriz
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Erdoğan'dan FETÖ itirafı! Geç kalmış olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün Afrika ülkelerini ele geçirmesiyle ilgili önemli bir itirafta bulundu. Erdoğan ''Bu coğrafyalara ilk önce biz gitmeliydik. Geç kalmış olabiliriz ama hiçbir şey bitmiş değil'' dedi.

Şehircilik Şûrası 8 yıl aradan sonra ilk kez Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisi sonrası yaptığı açıklamalarda Afrika ve FETÖ'yle ilgili bir itirafta bulundu. Erdoğan ''Bu coğrafyalara ilk önce biz gitmeliydik. Geç kalmış olabiliriz ama hiçbir şey bitmiş değil'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Afrika sömürgecliğin acılarını yaşayan bir kıtadır. Biz kendi şehirlerimizle, medeniyetimiz arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmeye çalışırken, bu birikimi kardeşlerimize de sunmak istiyoruz. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Şehircilik konusunda çok kötü bir durumda olan şehirlerin halini görünce, Madagaskar Cumhurbaşkanı'na tekliflerimizi aktardık.

GEÇ KALMIŞ OLABİLİRİZ AMA...

Sadece TOKİ aracılığıyla 14 yılda 765 bin konut üreterek, dostlarımıza yardıma hazır olduğumuzu anlattık. Sizi sömürelim diyerek, sömürgecilik yapmıyoruz, çünkü bizim tarihimizde bu yok. Bizler o coğrafyalarımız ihmal ettiğimiz için ya maceraperestler ya da FETÖ'cüler gidip köşeleri tutmuştur. Bu coğrafyalara ilk önce biz gitmeliydik. Geç kalmış olabiliriz ama hiçbir şey bitmiş değil.

BU KADARINI BİLMİYORDUK DİYORLAR

Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oradaki tahribatlarını giderecek, hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. 'Biz bu kadarını bilmiyorduk' diyorlar. Belgeleri, her şeyi önlerine koyunca 'Gereğini yapacağız' demeye başladılar."

BU İLİŞKİ İNSAN ODAKLI OLMALI

Şehirler bu fıtri ihtiyaçtan doğmuştur. Şehirde yaşamaya karar vermek bir hayat tercihi biçimidir. Bunun için şehir ile insan arasındaki ilişkiyi kurmak çok önemlidir. Bu ilişki insan odaklı olmalıdır. Bizler her alanda olduğu gibi tarihimizden ibret alarak hataların tekerrürünü önlemeliyiz.

O SORUNU SADECE BİZ YAŞAMIYORUZ

Türkiye tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirmiştir. Dünyanın dört bir tarafında önemli şehirleri ziyaret etme fırsatım oldu. Şehirleşme konusunda sorunları sadece biz yaşamıyoruz.

HEP BİRLİKTE HAREKETE GEÇMELİYİZ

Ben dikey mimariden yana değilim. Yatay mimariden yanayım. İnsan toprağa yakın olmalıdır. Böyle düşünüyorum. Dikey mimarinin altında yatan gerçek, az topraktan çok para kazanmaktır. TOKİ binaları başta olmak üzere artık ülkemizde tarihimizi, kültürümüze ve bölgelerimizin karesteristik özelliklerine göre binalar yapmanın zamanı gelmiştir, geçiyor. Karadeniz'in o güzel yaylalarında, Ege'nin, Akdeniz'in kıyılarında gördüğüm o görüntüler için hep birlikte harekete geçmeliyiz.

30 ŞEHİR TERÖR TEHDİDİ ALTINDA

Bugün dünyanın 30 şehrinin ortak özelliği hepsinin de terör tehdidi altında bulunmasıdır. Sorun çözmek, toplumun bir kesimini diğerlerinden tehcir edecek yapı adacıları oluşturma anlamına gelmemelidir. Bu birliktelik herkesin, diğerinin halini görmesine, yardım elini oluşturmasına, yarasını sarmasına imkan sağlamaktadır. Bireyselleşmeyi teşvik eden yapılaşmalar, dünya cennetini cehenneme çevirir. Şehir dediğimiz zaman üzerinde durmamız gereken pek çok husus bulunuyor.

ELİMİZİ ÇABUK TUTMAMIZ LAZIM

Türkiye deprem başta olmak üzere, doğal afetlere maruz kalan ve kalma ihtimali olan bir ülkedir. Ülkemizde süratle yıkılıp yeniden yapılması gereken 6 milyonun üzerinde konut tespit edilmiştir. Bizim elimizi çabuk tutup bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kanun kapsamında 49 ilimizde 187 yer riskli alan ilan edilerek 400 bin konut ve işyerinin yenilenme süreci başlatıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 2,5 milyon lira kaynak kullanıldı. Ne olur yerel mimariye uygun hareket edelim.


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