12.11.2017 21:50 Erdoğan'dan fair play çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fair-play çağrısında bulunarak, 'Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fair-play çağrısında bulunarak, "Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum" dedi.

NTV Spor'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırlaması hakkında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an yasa neyi gerektiriyorsa kulüplerimiz onu yapıyor. Futbol kulüplerimiz futbolcuyu ne için hazırlar? Milli takım için hazırlar. Bir kere hazırlanabilmesi için oyun süresinin fazla olması lazım. Ne kadar fazla süre alırsa milli takıma adaylık noktasında da şansı artacaktır. Bizim en güçlü takımlarımızda istikbal vadeden futbolcularımız olmazsa, oradaki şans yüzdemiz eksilir. Biz yurt dışında oynayan futbolcuları almak suretiyle takım oluşturmaya çalışıyoruz. Dünya'da da marka futbolcular seyirci çekebilmek için transfer yapmak suretiyle ciddi rakamları harcıyorlar. Benzer bir şey bizde de var. Diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Bu anlaşmalar yapıldığına göre bunun üzerinde spekülasyon yapmaya gerek yok. He 2019'dan sonrası için federasyon tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı. Peki yabancı futbolcu olmasın mı? Hiç olmasın mantığı yanlış bir kere. Onların da bize katacağı çok şey var. Bir de tribünlere hareket, renklilik getirecektir" dedi.



"MİLLETİMDEN FAİR-PLAY KURALLARINA UYMALARINI RİCA EDİYORUM"

Fair-play çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbolun insanlarımızın kaynaşması için en önemli silahlarımızdan olması lazım, buna da Fair-play deniyor. Ne yazık ki, bunu başaramadık. Bayanların stada gelişi tribün anarşisini ve küfrü minimize eder. Orada rahat rahat küfür edilemez. Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum. 3 sonuç da var burada. Futbolun, oyunun, sporun zevkini tatmak için stada gidiyoruz. Bu bilinç içerisinde olmak önemli" şeklinde konuştu.



"FUTBOLLA İLİŞKİM 15 YAŞINDA BAŞLADI"

Futbol oynadığı yıllardan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim 15 yaşında başlayan futbolla olan ilişkim, mahalle takımındaki yükselişim çok çabuk oldu. Süreç kısa zamanda amatör kümeye çıkmamızı sağladı. O dönem Erokspor'dayım, forvet oynuyorum, gole çok yakınım. Beni daha sonra Camialtı'na tavsiye ettiler. O zaman amatör kümeyi herkes izler, takip ederdi. Özellikle 1. ligdeki hocalar İstanbul şampiyonasını takip ederlerdi. Amatör kümenin kadroları gazetelerde çıkardı. Heyecan dolu bir süreçti. Ben 7 sene Camialtı'nda oynadım. İstanbul Amatör Karması'na seçildim. 7 senelik süreçten sonra da İETT'ye transfer oldum. O zaman hem ayrı bir imkandı. Hem iş imkanı, hem de sürekli zirveyi zorlayan bir takımdı. Orada da 7 yıl kadar oynadım. İETT'deki heyecan çok daha farklıydı. Son yılımı da Erokspor'da tamamladım" diye konuştu.



"ASIL TEŞVİKİN AMATÖRDE OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Altyapının önemine değinen Erdoğan, "Gencin önünü açacaksın, gence imkanları vereceksin" diyerek, "Milli ve yerli konusunda maalesef hedefi vuramıyoruz. Türkiye'nin sorunu, fiziki mekanlar sorunu değil, Türkiye bunu aştı. Hidayet kardeşim ile de konuşuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile beraber, süratle kapalı spor salonlarına öncelik verelim ve bunları geliştirelim. Bunları yapmamız lazım. Gencin önünü açacaksın, gence imkanları vereceksin. Hidayet ile geçen gün konuştum ve dedim, mahalle aralarına potaları koyacaksınız. Gençler gelsin de orada basket atsın. Baskette çok daha çabuk hedef kaydederiz. Bir Sırbistan'a Slovenya'ya bak. Nasıl bunlar bu mesafeyi kat ettiler? Neyse eksiğimiz, öğrenecek bunları gidermemiz lazım. Mesela yüzmede. Bizim de teşviklerimiz ne olacak? Arkadaşlarla konuşuyoruz. Profesyonellerde yapılması gerekeni yaptık ama ben asıl teşvikin amatörde olması gerektiğine inanıyorum. Olimpiyata baktığınız zaman amatör sporlar akla geliyor. Biz bunları teşvik etmemiz gerekiyor. Bütün branşlarda işi ciddi manada arttırmamız lazım" açıklamasında bulundu.



"ANKARAGÜCÜ ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÜPER LİG'DEKİ YERİNİ ALABİLİR"

Ankaragücü'nün tekrar Süper Lig'e çıkabileceğini aktaran Erdoğan, "Bir zamanlar konuşulurdu İlhan Cavcav için, kasasında parası olan başkan bu. Şimdi bakın bir Ankaragücü Süper Lig'de yok ama Gençlerbirliği hala Süper Lig'de. Ankaragücü geliyor, bir ekonomik sıkıntısı var. Eğer onu aşarsa Ankaragücü önümüzdeki yıl Süper Lig'deki yerini alabilir. Ankara'ya da nasip olursa yakışan bir stada başlıyoruz. Göztepe İzmir'e farklı bir heyecan getirmiş durumda" dedi.



