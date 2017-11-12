Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan'dan fair play çağrısı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan'dan fair play çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fair-play çağrısında bulunarak, 'Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fair-play çağrısında bulunarak, "Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum" dedi.
NTV Spor'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırlaması hakkında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an yasa neyi gerektiriyorsa kulüplerimiz onu yapıyor. Futbol kulüplerimiz futbolcuyu ne için hazırlar? Milli takım için hazırlar. Bir kere hazırlanabilmesi için oyun süresinin fazla olması lazım. Ne kadar fazla süre alırsa milli takıma adaylık noktasında da şansı artacaktır. Bizim en güçlü takımlarımızda istikbal vadeden futbolcularımız olmazsa, oradaki şans yüzdemiz eksilir. Biz yurt dışında oynayan futbolcuları almak suretiyle takım oluşturmaya çalışıyoruz. Dünya'da da marka futbolcular seyirci çekebilmek için transfer yapmak suretiyle ciddi rakamları harcıyorlar. Benzer bir şey bizde de var. Diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Bu anlaşmalar yapıldığına göre bunun üzerinde spekülasyon yapmaya gerek yok. He 2019'dan sonrası için federasyon tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı. Peki yabancı futbolcu olmasın mı? Hiç olmasın mantığı yanlış bir kere. Onların da bize katacağı çok şey var. Bir de tribünlere hareket, renklilik getirecektir" dedi.

"MİLLETİMDEN FAİR-PLAY KURALLARINA UYMALARINI RİCA EDİYORUM"
Fair-play çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbolun insanlarımızın kaynaşması için en önemli silahlarımızdan olması lazım, buna da Fair-play deniyor. Ne yazık ki, bunu başaramadık. Bayanların stada gelişi tribün anarşisini ve küfrü minimize eder. Orada rahat rahat küfür edilemez. Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum. 3 sonuç da var burada. Futbolun, oyunun, sporun zevkini tatmak için stada gidiyoruz. Bu bilinç içerisinde olmak önemli" şeklinde konuştu.

"FUTBOLLA İLİŞKİM 15 YAŞINDA BAŞLADI"
Futbol oynadığı yıllardan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim 15 yaşında başlayan futbolla olan ilişkim, mahalle takımındaki yükselişim çok çabuk oldu. Süreç kısa zamanda amatör kümeye çıkmamızı sağladı. O dönem Erokspor'dayım, forvet oynuyorum, gole çok yakınım. Beni daha sonra Camialtı'na tavsiye ettiler. O zaman amatör kümeyi herkes izler, takip ederdi. Özellikle 1. ligdeki hocalar İstanbul şampiyonasını takip ederlerdi. Amatör kümenin kadroları gazetelerde çıkardı. Heyecan dolu bir süreçti. Ben 7 sene Camialtı'nda oynadım. İstanbul Amatör Karması'na seçildim. 7 senelik süreçten sonra da İETT'ye transfer oldum. O zaman hem ayrı bir imkandı. Hem iş imkanı, hem de sürekli zirveyi zorlayan bir takımdı. Orada da 7 yıl kadar oynadım. İETT'deki heyecan çok daha farklıydı. Son yılımı da Erokspor'da tamamladım" diye konuştu.

"ASIL TEŞVİKİN AMATÖRDE OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"
Altyapının önemine değinen Erdoğan, "Gencin önünü açacaksın, gence imkanları vereceksin" diyerek, "Milli ve yerli konusunda maalesef hedefi vuramıyoruz. Türkiye'nin sorunu, fiziki mekanlar sorunu değil, Türkiye bunu aştı. Hidayet kardeşim ile de konuşuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile beraber, süratle kapalı spor salonlarına öncelik verelim ve bunları geliştirelim. Bunları yapmamız lazım. Gencin önünü açacaksın, gence imkanları vereceksin. Hidayet ile geçen gün konuştum ve dedim, mahalle aralarına potaları koyacaksınız. Gençler gelsin de orada basket atsın. Baskette çok daha çabuk hedef kaydederiz. Bir Sırbistan'a Slovenya'ya bak. Nasıl bunlar bu mesafeyi kat ettiler? Neyse eksiğimiz, öğrenecek bunları gidermemiz lazım. Mesela yüzmede. Bizim de teşviklerimiz ne olacak? Arkadaşlarla konuşuyoruz. Profesyonellerde yapılması gerekeni yaptık ama ben asıl teşvikin amatörde olması gerektiğine inanıyorum. Olimpiyata baktığınız zaman amatör sporlar akla geliyor. Biz bunları teşvik etmemiz gerekiyor. Bütün branşlarda işi ciddi manada arttırmamız lazım" açıklamasında bulundu.

"ANKARAGÜCÜ ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÜPER LİG'DEKİ YERİNİ ALABİLİR"
Ankaragücü'nün tekrar Süper Lig'e çıkabileceğini aktaran Erdoğan, "Bir zamanlar konuşulurdu İlhan Cavcav için, kasasında parası olan başkan bu. Şimdi bakın bir Ankaragücü Süper Lig'de yok ama Gençlerbirliği hala Süper Lig'de. Ankaragücü geliyor, bir ekonomik sıkıntısı var. Eğer onu aşarsa Ankaragücü önümüzdeki yıl Süper Lig'deki yerini alabilir. Ankara'ya da nasip olursa yakışan bir stada başlıyoruz. Göztepe İzmir'e farklı bir heyecan getirmiş durumda" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İran'da deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
Türkiye'de de hissedildi: Vatandaşlar kendini sokağa attı
Masaj salonunda aşk cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor
ABD ve İsrail'in sinsi planı! Suudi Arabistan bölünüyor
ABD ve İsrail'in sinsi planı! Suudi Arabistan bölünüyor
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
PKK'nın bombalı drone'u düşürüldü
PKK'nın bombalı drone'u düşürüldü
Time Macron'u ti'ye aldı: Avrupa'nın bir sonraki lideri ama önce...
Time Macron'u ti'ye aldı: Avrupa'nın bir sonraki lideri ama önce...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İran'da deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
İran'da deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
Türkiye'de de hissedildi: Vatandaşlar kendini sokağa attı
Türkiye'de de hissedildi: Vatandaşlar kendini sokağa attı
Masaj salonunda aşk cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
Masaj salonunda aşk cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş ve Trabzonspor camiası bu nikahta bir araya geldi
Beşiktaş ve Trabzonspor camiası bu nikahta bir araya geldi
Şişli'de BEDAŞ kazısında kemik parçalarına rastlandı
Şişli'de BEDAŞ kazısında kemik parçalarına rastlandı
Erdoğan'dan fair play çağrısı
Erdoğan'dan fair play çağrısı
Süleymaniye'de 7.2'lik deprem
Süleymaniye'de 7.2'lik deprem
Truva Atı'ndan böyle düştü
Truva Atı'ndan böyle düştü
Konser alanında bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı
Konser alanında bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English