Erdoğan'dan Ermeni bakan yardımcısına eleştiri

KEİ'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'nın eleştirilerine uzun ve siyasi bir cevap veren ve konuşmasının tamamına yakınını Karabağ meselesine ayıran Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hovakimiyan'a eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Konuşmanızın tamamını bir siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı' dedi.

KEİ'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'nın eleştirilerine uzun ve siyasi bir cevap veren ve konuşmasının tamamına yakınını Karabağ meselesine ayıran Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hovakimiyan'a eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konuşmanızın tamamını bir siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı" dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov, "Ermenistan, zehirli ideolojilerinden vazgeçmiş değil" diyerek eleştiride bulunmuştu. Daha sonra söz alan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hovakimiyan, "Burası Yukarı Karabağ meselesinin tartışıldığı yer olmamalıdır" dedikten sonra uzun bir konuşma yapmış ve konuşmanın tamamını Karabağ meselesine ayırmıştı. Hovakimiyan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı'na eleştirilerde bulunarak, "'KEİ bir siyasi suçlama merkezi olmamalı ifadesini ben de paylaşıyorum. Ama buradaki konuşmalarda herhangi bir siyasi suçlamayı hiçbir temsilcisi yapmadı. Ama siz geniş ve hemen hemen konuşmanızın tamamını bir siyasi değerlendirmeye dönüştürdünüz. Bu da bana göre doğru olmadı. Çok daha önemli olan Minsk üçlüsünün bunu yürütmesi gerek. Minsk üçlüsünü temsilen Rusya Federasyonu Başbakanı burada. Amerika ve Fransa aramızda yok. Onlar keşke bu değerlendirmeyi bir an önce bitirmiş olsalar. 20 yılı aşkındır devam eden müzakerelerin çok daha fazla devam etmemesi gerekir. Bu işin bir neticeye vardırılmasında büyük faydalar var" dedi.

