Erdoğan'dan erken seçim mesajı: Parlamento çalışmaz hale gelirse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik olmayan yaklaşımlar oldu, geçti. Öyle veya böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin. Bir milletvekilinin burunun kırılması, afedersinin birin ayağının dişlenmesi çok çirkin. Öyle veya böyle bu işin biteceğini düşünüyorum. Bu hafta içinde bu işin biteceğini düşünüyorum. Bu işin asıl sahibi millet. Asıl kararı millet verecek. Öyleyse bu telaş niye?

Tek adamcılık gibi laflar ediliyor. Tek adamcılık konuşulaşacaksa, bunu uygulayan tek parti CHP'dir. Kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız. Eğer yönetici siyasetçi başarılıysa bundan netice alınır. Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Burada alınan neticeler ortada. İş gelip siyasetçilere dayanıyor. Koalisyonlarla netice alındı mı? İstikrarın olmadığı ülkede netice alınabilir mi? Parlamento çalışılmaz hale getirilirse seçim konusu da gündeme gelebilir. Kavga gürültüye gerek yok, gelin parlamentoda söyleyeceğinizi söyleyin.