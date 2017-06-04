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Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı
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Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Günümüzde çevre sorunları ve buna bağlı geliştirilen politikalar, ekonomiden kalkınmaya, enerjiden sağlığa kadar pek çok alanda belirleyici rol oynamaktadır. Tüm ülkeler teknolojideki hızlı gelişme, sanayileşme, plansız yapılaşma ve bilinçsiz tüketimden kaynaklanan, geleceğimizi tehdit eden çevre sorunlarının çözümü konusunda ortak çalışmalar yürütmektedir. Çevre sorunlarının küresel niteliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, açlık ve yoksullukla mücadele, edilmesi ve yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hususlarında tüm insanlığın işbirliğini ve duyarlılığını zorunlu kılmaktadır. Uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını her zaman yerine getiren, çevre sorunları konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol üstlenen Türkiye, 2023 hedeflerini sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı olarak belirlemiş; bu anlayışla tabiat varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere her zaman destek vermiştir. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri ise çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak toplumda hassasiyetin artırılması, tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesidir. Eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının işbirliğinde yürütülecek çalışmalarla içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların insanlığın geleceği için taşıdığı önemi tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekmektedir. Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
(İlker Turak / İHA)

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