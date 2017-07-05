Erdoğan'dan darbeciler tarafından vurulan Aslan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. (Derya Yetim/İHA)
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