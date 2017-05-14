Erdoğan'dan Çin'de bir görüşme daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'de Polonya Başbakanı Beata Syzdlo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'de Polonya Başbakanı Beata Syzdlo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Polonya Başbakanı Beata Syzdlo ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular da ele alındı.

