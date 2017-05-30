Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ üyeleri ile darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere çok sert ifadelerle yüklendi.

Teröristleri iade etmeyen ülkelere 'kısasa kısas' resti çeken Erdoğan, "Bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız" dedi.

Erdoğan şunları söyledi: "Alçak FETÖ'ye, arkasındaki kahpe iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi. Şimdi duruşmalar başladı, Ankara, İstanbul… Ve bu duruşmalarla birlikte bizler tabi bütün şehitlerimizin ailelerine, gazilerimizin ailelerine inşallah bu mahkeme kararlarıyla bir defa hakların iade-i itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Dünyada bu ülkeleri korumaya çalışan ülkelere, bu yargı kararlarını önlerine koyacağız.



MEN DAKKA DUKKA!

Şimdi de dünyaya sesleniyorum buradan. Diyorum ki, eğer sizler iade-i itibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız.

Terörle mücadele edeceksek, bizler sizden bizim ülkemize ait, ki bunları vatandaşlıktan çıkaracağız, bunları da süratle iade etmenizi istiyoruz. Ettiniz ettiniz, etmediğiniz takdirde “men dakka dukka” biz de bunları yaparız."