Erdoğan'dan Beyaz Saray'da 'YPG/PYD' mesajı

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. YPG/ PYD'nin muhatap alınması mutabakata uygun değil. Gülen ile ilgili beklentilerimizi açıkça ifade ettik. Sayın Başkana FETÖ terör örgütü hakkındaki beklentilerimizi açık bir şekilde ifade edeceğim' dedi.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. YPG/ PYD'nin muhatap alınması mutabakata uygun değil. Gülen ile ilgili beklentilerimizi açıkça ifade ettik. Sayın Başkana FETÖ terör örgütü hakkındaki beklentilerimizi açık bir şekilde ifade edeceğim" dedi.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız karşılıklı çıkarların yanında küresel barış ve istikrar için de son derecede önemlidir. Esasen ABD ile BM NATO ve G20 gibi kilit kuruluşlar içinde yakın işbirliği içindeyiz. Bu ziyaretimiz tarihi bir dönüm noktası teşkil edeğine inanıyorum. Diyalog ve dayanışmamızı artırma kararındayız. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. YPG/ PYD'nin muhatap alınması mutabakata uygun değil. Gülen ile ilgili beklentilerimizi açıkça ifade ettik. Sayın Başkana FETÖ terör örgütü hakkındaki beklentilerimizi açık bir şekilde ifade edeceğim" dedi.



ABD Başkanı Trump, "Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türk halkı son derece korkunç terör saldırıyla karşılaştı. Türk halkımıza desteğimizi sunuyoruz. Türkiye'yi DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı destekliyoruz. Suriye'deki Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılaşıyoruz" diye konuştu.