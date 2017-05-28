Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik ederek, 'Beşiktaş Süper Lig'de şampiyon oldu. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Her ne kadar Fenerbahçeli'ysem de tebrik etmek boynumun borcudur' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik ederek, "Beşiktaş Süper Lig'de şampiyon oldu. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Her ne kadar Fenerbahçeli'ysem de tebrik etmek boynumun borcudur" dedi.

