Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısı için Ankara'ya gelen belediye başkanlarıyla sürpriz bir görüşme yapacak.

Erdoğan, saat 17.00'de AK Parti Genel Merkezinde il belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yapacak.

Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısı istifa eden Ak Partili belediye başkanlarına seslenerek şu uyarılarda bulundu.

SAKIN HA DEDİKODULARA KULAK ASMAYIN!

Biz eser üstüne eser koydukça halkımız da bizi desteklemeye devam edecektir. Bizi diğer partilerden ayıran da budur. Ben özellikle şu anda karşımda bulunan yol arkadaşlarımı uyarıyorum sakın ha dedikodulara, fiskoslara kulak asmayın.

BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Biz işimize bakacağız, ülkemizde yapacağımız çok iş var. Biz kendimize inandıkça milletimizin milletimizin bize olan sadakatı da o kadar artacaktır. Tek yapmamız gereken kendi içimizdeki birliği, beraberliği, kardeşliği ve bununla birlikte milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir.

Önümüzdeki 1, 1.5 yıllık süreci çok iyi değerlendirdiğimiz de seçimlerde hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir neden yoktur. AK Parti'nin Genel Başkanı olarak ben sizlere güveniyorum.