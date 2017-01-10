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Erdoğan'dan Batı'ya ikiyüzlülük tepkisi
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Erdoğan'dan Batı'ya ikiyüzlülük tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'yı iki yüzlülükle suçlayarak, bunun en basit örneğinin Paris'te, Brüksel'de, Berlin'de yaşanan terör saldırılarına verilen tepki ile İstanbul, Ankara, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırılarına verilen tepkilerde görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'yı iki yüzlülükle suçlayarak, bunun en basit örneğinin Paris'te, Brüksel'de, Berlin'de yaşanan terör saldırılarına verilen tepki ile İstanbul, Ankara, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırılarına verilen tepkilerde görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakamlar ve vali yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmada Batı'nın ikiyüzlü davrandığının altını çizen Erdoğan, zahirde düşman gibi görünen örgütlerin bir araya getirilip çalıştırıldığını söyledi.

"Zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş bir katiller güruhu"

Milletin ülkesine ve devletine sahip çıktıkça karşıdakilerin ahlaksızlık çıtasını sürekli yükselttiklerini belirten Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandılar. Zahirde birbirine düşman gibi görünen örgütleri, kesimleri bu amaçla bir araya getirip, işbirliği halinde çalıştırıyorlar. Türkiye'nin karşısında isimleri farklı harflerden oluşuyor ve söylemleri farklı görünüyor olsa da aslında aynı örgüt var. Biz bunların topuna birden terör örgütü diyoruz, mensuplarına da terörist diyoruz" dedi.

Maruz kalınan saldırıların, PKK ile DEAŞ, FETÖ, DHKP-C arasında fark olmadığını gösterdiğini söyleyen Erdoğan, hepsinin de Türkiye'nin ve milletin düşmanı olduğunu kaydetti. Erdoğan "Hepsi de gözünü kan bürümüş, ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş bir katiller güruhudur. Bu örgütler yıllardır kullananları, sosyolojik tabanlarını oluşturan kesimleri daha dehşete düşüren, kan dökücülükleri ile çağımızın barbarları durumundadır. Bu tür kanlı yapılar en büyük gücü terör konusundaki hassasiyetleri sadece kendi sınırlarından ibaret olan devletlerden alıyorlar" diye konuştu.

Bir terör örgütünün Ortadoğu'da, Güney Asya'da, Kuzey Afrika'da ne kadar insan öldürürse öldürsün, aynı örgütün Batı'da bir tek kişiye zarar vermesi karşısında gösterilen tepkinin ortaya konmayacağını söyleyen Erdoğan, "Bunun en basit örneğini Paris'te, Brüksel'de, Berlin'de yaşanan terör saldırılarıyla İstanbul, Ankara, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırılarına verilen tepkilerde görebiliriz. Daha 15 Temmuz'u saymıyorum bile, mültecilere gösterilen insanlık dışı davranışları saymıyorum bile. Çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiği saldırılar karşısındaki duyarsızlığı saymıyorum bile. Dünyada pek çok ülkenin sergilediği bu ikiyüzlü tavırdan dolayı üzüntü duyuyoruz. Ben Myanmar'ı saymıyorum bile. O insanları nasıl acımasızca meydanlarda coplarla döverek öldürdüklerini saymıyorum bile. Ama bu durum aynı zamanda bize kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini de gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız"

Yaşananların, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bunun için de bölgede yürüttüğü operasyonları tek başına, kendi imkanları ve kendi evlatları ile yürütmek mecburiyetinde olduğunu öğrettiğini kaydeden Erdoğan, "Bu durumu anlamayan veya buna karşı çıkan, hakikatlere gözünü kapatıyor demektir. Dostluk, müttefiklik, iyi ilişkiler, dayanışma, işbirliği gibi hususlar ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor. Yoksa inanın sözden ibaret kalıyor. Bunun için Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, savunma sanayimizle, hariciyemizle, Mülkiye Teşkilatımızla güçlü olmak zorundayız. Sizlerin normal zamanlardaki görevleri şöyle bir rutin kavramı içinde ifade edilebilir. Fakat yaşadığımız dönem olağanüstü bir dönemdir. Bugün Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlardan ve vali yardımcılarından hiçbir terör örgütüne karşı en küçük bir müsamaha gösterilmemesini isteyen Erdoğan, mülki idare emirlerinin şehirlerinde her şeye hakim olması gerektiğini kaydetti. Kaymakamlardan muhtarlarla birlikte bu çalışmaları yürütmelerini isteyen Erdoğan, "Muhtarlar sizin için uç beyi gibidir" dedi.

Mülki idare amirlerden şehirlerde faaliyet gösteren örgütlere yönelik duyarlı olmaları konusunda uyaran Erdoğan "Milli seferberlik diyorum ya, bu çağrımın en başta gelen muhatapları sizlersiniz" diye konuştu.

2023 hedeflerini yineleyen Erdoğan, bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan ekonomik büyüme için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Fakir fukaranın sahipsiz bırakılmaması gerektiğini ifade eden ve şehit yakınları ile gazilere özel önem verilmesini isteyen Erdoğan, "Şehrindeki tek bir insanı, tek bir aileyi dahi mağdur, mazlum durumda bırakan idareci, diğer konularda ağzı ile kuş tutsa benim nezdimde başarısızdır. Önce insan" şeklinde konuştu.
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