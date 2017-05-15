Erdoğan'dan Atatürk yorumu!

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere 2 gündür Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Pekin'de gazetecilerle sohbet etti.

Erdoğan, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yapılan hakaretler için de değerlendirmelerde bulundu. İşte o soru ve Erdoğan'ın yanıtı:

‘OLAY ÇOK ÇİRKİN'

- Atatürk'le ilgili bir tartışma oldu. Afet İnan ile ilişkisi, yakışıksız, annesiyle ilgili sözler söylendi. Toplumda tepki oldu, yargı süreci başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz.

Olay çok çirkin. Şüphesiz ki annelerin, eşlerin bu işe karıştırılması son derece çirkin. Olay yargı sürecine girdiği için olayı kendimi yargı yerine koymak suretiyle değerlendirmem doğru olmaz. Zaten önce gözaltı, sonra tutuklama işlemleri oldu. Nereye kadar uzar; bunu yargıda göreceğiz.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Nur Cemaati'nin 'Okuyucular' kolunun 'hocalarından' olduğu belirtilen Hasan Akar'ın Atatürk'e yönelik skandal ifadelerinin bulunduğu bir videosu sosyal medyada paylaşılmıştı. Hasan Akar, Atatürk hakkında "1938'de geberen p.ç" ifadelerini kullanırken "Annesi resmi kayıtlara göre genelevde çalışıyordu" demişti.