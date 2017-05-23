Erdoğan'dan Akif Emre'nin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi neticesinde vefat eden yazar Akif Emre'nin ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi neticesinde vefat eden yazar Akif Emre'nin ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından merhumun eşi Dürdane Emre'yi telefonla aradı. Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır dilediği belirtildi.
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