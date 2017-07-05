Erdoğan'dan Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Şiddet yaşanmadığı takdirde sonuna kadar izin veririm

Erdoğan, Körfez ülkelerinin Katar'dan talep ettiklerinin 'kabul edilebilir olmadığını' söylerken "Türkiye Katar'a sadık kalmaya devam edecek. Sadece Katar'ın talep etmesi halinde Türk üssünü kapatabiliriz" dedi.

'YPG'DEN TEHDİT GELİRSE ÖSO İLE OPERASYON YAPARIZ'

Erdoğan ayrıca, ABD'nin YPG'ye yönelik silah yardımına değinerek, "YPG'ye verilen silahların toplanacağına inanmak imkansız" açıklamasında bulundu. Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG mevzilerinden Türkiye'ye yönelik saldırı olasılığına da değinen Erdoğan, "YPG'den tehdit gelirse ÖSO ile operasyon düzenleriz" dedi.

'YÜRÜYÜŞTE HUKUKSUZLUK OLURSA MÜDAHALE EDİLİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Yürüyüşü hakkında ise "Maltepe'de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyorlar. Şiddet yaşanmadığı takdirde sonuna kadar izin veririm. En ufak hukuksuzluk olması halinde gereken müdahale yapılır" ifadesini kullandı.

'PUTİN İLE SURİYE'DEKİ ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİNİ KONUŞACAĞIZ'

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G-20 zirvesinde yapacakları görüşmeye ilişkin olarak, "Putin ile G20'de çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız" dedi.