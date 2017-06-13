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Erdoğan'dan ABD'ye 'terör' eleştirisi
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Erdoğan'dan ABD'ye 'terör' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı teröre destek vermekle suçlayan ABD'nin, terör örgütü YPG'ye durmaksızın silah desteği vermesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı teröre destek vermekle suçlayan ABD'nin, terör örgütü YPG'ye durmaksızın silah desteği vermesini eleştirdi.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde büyüme oranının yüzde 5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Eğer büyüme oranı beklentilerin arasında çıksaydı hemen kredi notu düşürmek için harekete geçecek olan derecelendirme kuruluşlarının şimdi neredeyse yarı yarıya yüksek çıkan büyüme oranı karşısında ne yapacaklarını merak ediyorum" açıklamasında bulundu.

"BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDEKİ BÜYÜME ORANIMIZ YÜZDE 5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"
"Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeden bugün kendi gemisini, silahını, füzesini, tankını, helikopterini yapan, bununla yetinmeyip ürettiklerini ihraç eden bir ülke haline geldik. Ama ana muhalefet bundan rahatsız" diyen Erdoğan, ülkenin kaynaklarını faiz lobilerine yağmalatmak yerine, IMF'ye borcunu ödeyen, Hazineyi güçlendiren ve böylece tam bağımsız bir ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ettiklerini söyledi.
Terör örgütleri ve onların gerisindeki güçlerle kararlı bir şekilde mücadele ederek Türkiye'ye kem gözlerle bakanların heveslerini kursaklarında bıraktıklarını belirten Erdoğan, "Demokrasiye sıkı sıkı sahip çıkarak, kirli pazarlıklarla iktidar hayali kuranları her seferinde sandığa gömdük. Bu aziz bu millet bu yolda bizi yanlış bırakmadı. Darbecilerin, yönü millete çevrilmiş namluları üzerinden ikbal devşirmeye çalışanları 15 Temmuz'da başarısızlığa uğrattık. Son 14 yılda ülkemize bulunduğumuz yeri borçlu olduğumuz aziz milletimize hizmetten başka gayemiz olmadı" dedi.

"G-20 ÜLKELERİ ARISINDA ÇİN VE HİNDİSTAN'IN ARASINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA BULUNUYORUZ"
"Felaket tellallarının tüm çabalarına rağmen güzel gelişmelerin haberlerini alıyoruz" açıklamasında bulunan Erdoğan, ihracatta, üretimde ve istihdamda yaşanan yükselişi büyüme rakamları ile taçlandığını söyledi. Erdoğan, "Bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranımız yüzde 5 olarak gerçekleşti. Milliyetperver, vatansever halkımız için bir mutluluk vesilesi, aksi olanlar için tam aksi. Bu büyüme oranı yüzde 2,4 olan AB ortalamasının 2 katından bile fazladır. Aynı dönemde G-20 ülkeleri yüzde 1,8 ve OECD ülkeleri yüzde 2 büyümüş. Yüzde 5'lik büyüme oranı ile G-20 ülkeleri arısında Çin ve Hindistan'ın arasında üçüncü sırada bulunuyoruz. Aramızda çok fark yok, onları da yakalayacağız. Ekonomistlerin ve IMF gibi kuruluşların yüzde 3-4 arasındaki bekledikleri büyümenin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi geleceğimize olan güvenimizi daha artırmıştır. İlk 5 aylık ihracatımızda yüzde 8,9 artış kaydetmiştir. İstihdamda başlattığımız seferberlikte 2 milyon kişilik bir artış elde edilmiştir. Ey muhalefet bunu niye söylemiyorsun. Uluslararası yatırımlarda da yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre az da olsa bir artış ile 3,6 milyar dolar seviyesini yakaladık" diye konuştu.
Türk ekonomisinin ufak tefek sarsıntılarla dengesi bozulmayacak kadar güçlü olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin kredi notu ile ilgili spekülasyonların ülkemizin gerçek durumundan ziyade siyasi saiklerle bağlı olduğunu söylemiştim. Eğer büyüme oranı beklentilerin arasında çıksaydı hemen kredi notu düşürmek için harekete geçecek olan derecelendirme kuruluşlarının şimdi neredeyse yarı yarıya yüksek çıkan büyüme orası karşısında ne yapacaklarını merak ediyorum" ifadelerini kaydetti.

ABD'YE 'KATAR' TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın teröre destek veren bir ülke olmadığını, aksine Türkiye ile birlikte teröre karşı en dik duruşu gösteren ülke olduğunu söyledi, ABD'yi eleştirdi. "PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi birbirinden ayıramazsınız. YPG de PYD de bunların her ikisi de PKK'nın düşük çocuklarıdır" diyen Erdoğan, Katar'ı terör örgütlerine yardımda bulunmakla suçlayanların PYD'ye tonlarca silah aktardığını ifade etti. Erdoğan, "Silahların benim ülkeme tehdit oluşturmadığını bana kim garanti edecek. Dost acı ama gerçeği söyler" dedi.
(Derya Yetim - Enise Vural/İHA)

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