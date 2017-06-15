Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak 2 kişinin tutuklanmasına ve 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

'ABD POLİSİ HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR'

Erdoğan, "PKK terör örgütü FETÖ'cüler birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı gösteri yapıyorlar. ABD polisi hiçbir şey yapmıyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara müdahalede bulunan bizim soydaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar" dedi.

'AMERİKA'NIN HANS'I İLE Mİ KENDİMİ KORUYACAĞIM?'

"Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur" diyen Erdoğan, "Bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda ABD'ye götürüyorum?

Amerika'nın Hans'ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde 'Hayır biz kendi polisimizi oturtacağız' diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki" dedi.

Washington Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türk korumalarının Türk Büyükelçiliği önünde 'barışçıl gösteri düzenleyen protestoculara saldırdıklarının' tespit edildiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın 12 koruması için yakalama kararı çıkarıldı.