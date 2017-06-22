Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı "Kahramankazan" olarak değiştirilen Ankara'nın Kazan ilçesinde katıldığı bir iftar programında konuştu.

Kahramankazan bu ismi yüreğinin hakkıyla haketmiştir. Sizler gibi istikbali uğruna canlarını verenlerden Allah razı olsun.

Allah'ın izniyle bu milleti kimse diz çöktüremez. Bu devleti kimse çökertemez. Birileri anlamaz ama bizim Rabiamız var. Tek vatan, tek millet, tek bayrağımız var.

'VERMİYORSANIZ GÜN OLA HARMAN OLA'

Sıkıysa Pensilvanya'dan buraya gel. Şimdi oralarda koruma altındalar. Bu adam teröristtir. Biz diyoruz bu adamı verin bize. Vermiyorlar.

Biz de dost bildiklerimize sesleniyorum. Vermiyorsanız, gün ola harman ola. Cumhurbaşkanı olmaktan böyle bir milllete hizmet ermekten Allah hamd ediyorum. Biz bu yollarda beraber yürümeye devam edeceğiz.

Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler askerlik ve tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Askeri alanda çağ atladık.

Uçağımızdan gemimize tüfeğimizden tankımıza hepsini kendimiz yapmadan bize uyku yok. Aynı şey tarım alanında da geçerli.

Endüstriyel tarımı başarmamız lazım, bunun için 123 milyar lira yarım ve hayvancılık desteği verdik.

Parsel parsel tarım yapmak uygun değil. Bunları tapulaştırmak biraraya getirmek gerekiyor. Bölük pörçük yapmayalım tadı tuzu olsun.

Bazı gafiller ülkemiz üzerindeki oyunlardan haberdar değil bazıları da bilerek destek veriyor ama milletimiz her şeyi görüyor.

'15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİN?'

15 Temmuz'dan ders çıkarmayanlar var. Birileri şu anda yürüyor. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Benim vatandaşım İstanbul Atatürk Havalimanı'nda F-16'ların, helikopterlerin saldırılarına karşı dururken sen neredeydin? Beyefendi oraya iniyor ve oradan hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Oteller kapalıydı diyor o yüzden Belediye Başkanımıza misafir olduk diyor. Utanmadan sıkılmadan şimdi de bu darbeye kılıf uyduruyor ve 'Örtülü darbe girişimi' diyor. Bu kimin lafı Pensilvanya'daki FETO denilen örgüt başının lafı.

'3.5 MİLYAR DOLAR MALVARLIĞIM VARMIŞ, İSPATLAMAZSANIZ ALÇAKSINIZ'

Şimdi başka yollara sapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkmış bana 3,5 milyar dolar benim malvarlığım varmış bunu söylüyorlar şimdi. Utanmadan sıkılmadan çıkıyor Genel Başkan denilen bu kişi o da diyor ki 'Namusluyum' ben diyor. Yahu sen bunu şimdiye kadar çok söyledin. Şimdi bak buradan sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu senin bu adamanın yaptığı bu açıklamayı ıspatlayamazsanız alçaksınız namustan yoksunsunuz. Eğer bizim böyle bir varlığımız malımız olsaydı Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi.

'BUNLARIN YAPACAĞI ŞEY SADECE İFTİRA ATMAK'

Ey Kılıçdaroğlu, 260 bin derslik 15 senede yapıldı. 75'ten 184'e çıktıysa bunlar kılı kırk yararak attığımız adımlarla oldu. Havalimanlarımız 25'ten 55'e çıktıysa bunlar 15 senede oldu. Hastane olmayan ilimiz yok. Önemli büyük ilçelerimize de yapıyoruz. Bunlarla beraber Adalet Sarayları ile. Cumhuriyet döneminde 6100 km bölünmüş yol yapıldı, bizim dönemimizde 19000 km yol yaptık. Eline diline dursun bu yollardan gidip geliyorsun bu yolları görmüyor musun?