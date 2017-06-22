Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşü ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, '15 Temmuz gecesi neredeydin' diye sordu. Erdoğan, Fethullah Gülen'i iade etmeyen ABD'yi de sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı "Kahramankazan" olarak değiştirilen Ankara'nın Kazan ilçesinde katıldığı bir iftar programında konuştu.

Kahramankazan bu ismi yüreğinin hakkıyla haketmiştir. Sizler gibi istikbali uğruna canlarını verenlerden Allah razı olsun.

Allah'ın izniyle bu milleti kimse diz çöktüremez. Bu devleti kimse çökertemez. Birileri anlamaz ama bizim Rabiamız var. Tek vatan, tek millet, tek bayrağımız var.

'VERMİYORSANIZ GÜN OLA HARMAN OLA'

Sıkıysa Pensilvanya'dan buraya gel. Şimdi oralarda koruma altındalar. Bu adam teröristtir. Biz diyoruz bu adamı verin bize. Vermiyorlar.

Biz de dost bildiklerimize sesleniyorum. Vermiyorsanız, gün ola harman ola. Cumhurbaşkanı olmaktan böyle bir milllete hizmet ermekten Allah hamd ediyorum. Biz bu yollarda beraber yürümeye devam edeceğiz.

Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler askerlik ve tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Askeri alanda çağ atladık.

Uçağımızdan gemimize tüfeğimizden tankımıza hepsini kendimiz yapmadan bize uyku yok. Aynı şey tarım alanında da geçerli.

Endüstriyel tarımı başarmamız lazım, bunun için 123 milyar lira yarım ve hayvancılık desteği verdik.

Parsel parsel tarım yapmak uygun değil. Bunları tapulaştırmak biraraya getirmek gerekiyor. Bölük pörçük yapmayalım tadı tuzu olsun.
Bazı gafiller ülkemiz üzerindeki oyunlardan haberdar değil bazıları da bilerek destek veriyor ama milletimiz her şeyi görüyor.

'15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİN?'

15 Temmuz'dan ders çıkarmayanlar var. Birileri şu anda yürüyor. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Benim vatandaşım İstanbul Atatürk Havalimanı'nda F-16'ların, helikopterlerin saldırılarına karşı dururken sen neredeydin? Beyefendi oraya iniyor ve oradan hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Oteller kapalıydı diyor o yüzden Belediye Başkanımıza misafir olduk diyor. Utanmadan sıkılmadan şimdi de bu darbeye kılıf uyduruyor ve 'Örtülü darbe girişimi' diyor. Bu kimin lafı Pensilvanya'daki FETO denilen örgüt başının lafı.

'3.5 MİLYAR DOLAR MALVARLIĞIM VARMIŞ, İSPATLAMAZSANIZ ALÇAKSINIZ'

Şimdi başka yollara sapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkmış bana 3,5 milyar dolar benim malvarlığım varmış bunu söylüyorlar şimdi. Utanmadan sıkılmadan çıkıyor Genel Başkan denilen bu kişi o da diyor ki 'Namusluyum' ben diyor. Yahu sen bunu şimdiye kadar çok söyledin. Şimdi bak buradan sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu senin bu adamanın yaptığı bu açıklamayı ıspatlayamazsanız alçaksınız namustan yoksunsunuz. Eğer bizim böyle bir varlığımız malımız olsaydı Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi.

'BUNLARIN YAPACAĞI ŞEY SADECE İFTİRA ATMAK'

Ey Kılıçdaroğlu, 260 bin derslik 15 senede yapıldı. 75'ten 184'e çıktıysa bunlar kılı kırk yararak attığımız adımlarla oldu. Havalimanlarımız 25'ten 55'e çıktıysa bunlar 15 senede oldu. Hastane olmayan ilimiz yok. Önemli büyük ilçelerimize de yapıyoruz. Bunlarla beraber Adalet Sarayları ile. Cumhuriyet döneminde 6100 km bölünmüş yol yapıldı, bizim dönemimizde 19000 km yol yaptık. Eline diline dursun bu yollardan gidip geliyorsun bu yolları görmüyor musun?

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
AB'den Rusya kararı
Eski vekile FETÖ'den tutuklama
Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti
'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir'de patlama
İzmir'de patlama
Terör örgütü YPG'yi korku sardı: Türkiye geliyor!
Terör örgütü YPG'yi korku sardı: Türkiye geliyor!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış!
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış!
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
AB'den Rusya kararı
AB'den Rusya kararı
Eski vekile FETÖ'den tutuklama
Eski vekile FETÖ'den tutuklama
Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti
Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti
'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'
'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'
Rugbyde Eskişehir'e milli gurur
Rugbyde Eskişehir'e milli gurur
6 terörist daha teslim oldu
6 terörist daha teslim oldu
Yeni KHK yayımlandı
Yeni KHK yayımlandı
ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü
ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü
Necmettin öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
Necmettin öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
Yol kesen PKK'lılar araç yaktı
Yol kesen PKK'lılar araç yaktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English