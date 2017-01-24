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Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
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Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik ile ilk etapta ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi FETÖ konusunda uyardı.

Mozambik'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik ile ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile de başbaşa görüşen Erdoğan, FETÖ konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turunun ikinci durağı Mozambik'te, Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İki lider karşılıklı anlaşmaların imzalandığı törenin ardından düzenlenen toplantıda konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Mutluyum, Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir Cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı yürüyeceği inancındayım. Mozambik, Afrika Kıtası'nın istikrarlı ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. Kıtada gerilimlerin arttığı, çatışmanın artığı dönemde bu büyük bir kazanımdır. Birlik ve dayanışma süreci olduğu sürece Mozambik'in geleceği çok daha aydınlık olacaktır.

"TİCARET HEDEFİMİZ 500 MİLYON DOLAR"

Ekonomik sıkıntıları nasıl aştığımızı kendileri ile paylaşma fırsatım oldu. Özellikle IMF ile düşüncelerimi paylaştım göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Şu anda Mozambik'in de yaklaşık 1 buçuk milyar dolar borcu olduğunu öğrendim. Faiz ve enflasyon sarmalının da olduğunu gördüğüm için ne gibi adımlar atılması gerektiği konularını paylaşma fırsatım oldu. 6 anlaşmaya imza attık. 150 kadar özel sektör temsilcisi ile buradayım. Her sektörden yatırımcılar, temsilciler var. Mozambik'te nasıl yatırımlar yapılır da dayanışmamız çok daha güçlü olabilir? Bunu kazan kazan esasına göre yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜKELÇİLİK AÇMALI"

İlişkilerimiz, Maputo'da büyükelçiliğimizin açılması ile farklı bir noktaya geldi. Şu anda arzumuz Mozambik, Türkiye'de büyükelçiliğini açmalıdır. Bu konuda her türlü desteği vermeyi hazırız. Bunu başardığımızda aramızdaki ilişkiler büyükelçilerin desteği ile çok daha farklı bir noktaya gelecektir.

"FETÖ KONUSUNDA UYARDIK"

Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı terör örgütü ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl bizde silahlı kuvvetlerine, polis teşkilatına, devletin kurumalarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesine yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir. Mozambikli dostlarımızın çokça kullandığı bir söz var: 'Dostu olan kişi her şeye sahiptir.' Dostu olan bir arkadaşım ile bunları rahatlıkla konuştum. Birlikte zor günde aşacağımız konular var. Biz her şeye hazırız. Mozambik'in kara gün dostuyuz."


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