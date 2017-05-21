Erdoğan’dan 16 Nisan vurgusu: Milletimizin mesajını aldık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da milletin kendilerine bir mesaj verdiğini ifade ederek 2019'daki seçimlere kadar çok daha iyi çalışacaklarını söyledi. Erdoğan, 2019'a kadar hem büyüme hem de istihdam rakamlarını çok daha yukarıya çıkaracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde 1414 oyla ikinci kez genel başkanlığı görevine getirildi. Erdoğan, oylama sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, teşkilatların yenileneceği mesajı verdi, yeni dönemde ciddi adımlar atılacağını kaydetti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bütün teşkilatlarımızı elden geçirerek önemli bir adım atacağız. Bu anlamda hükümetimizin bu yıl sonuna kadar atacağı adımların çalışmalarını yürüteceğiz. İcraat anlamında farklı bir döneme gireceğiz. Tempomuzu artıracağımız bir döneme giriyoruz.

Yolumuzun doğruluğundan asla şüphemiz yok. Herhangi bir aksaklık gördüğünde bize mesajını veriyor. Biz de milletle zıtlaşmanın olmayacağını bilerek bu mesajın gereğini yerine getireceğiz.

16 Nisan'da bize millet bir mesaj verdi. 2019'da daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. 2019'a kadar büyüme ve istihdam rakamlarını yeniden yukarıya çıkaracağız. Gerekirse yeni tedbirlerle bu süreci hızlandıracağız.

Karşımızdakiler kim olursa olsun, milletimize zarar getirecek hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz. İstiklalimizi ve istikbalimizi herşeyin üstünde tuttuğumuzu 15 Temmuz'da gördük. Biz sorunlarımızı dostlarımızla birlikte çözmekten memnuniyet duyarız. Bu imkan ortadan kalktığında da elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız.

Bugün burada besmeleyi çektik, "Bismillah" diyerek yola koyulduk. Rabbim bizleri nereden geldiğini unutup, nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin. Mevlam bundan sonra da yolumuzu şaşırtmasın."