Erdoğan, cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Namazın ardından camiden çıkan Erdoğan kalabalığı selamladı.

Cuma namaz sırasında cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

(Volkan Kayalar - Ufuk Kıvık - Metin Başar/İHA)