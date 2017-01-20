Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz için geldiği Marmara İlahiyat Camii'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretinin ardından Erdoğan fakülteden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fakülte çıkışında kendisini görmek için bekleyen vatandaşları selamladı.
(Metin Başar/İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab'ta hain saldırı: 5 şehit
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Başbakan: Zannediyorum ki Devlet Bey'i tanıyamamışlar!
Konyaspor'a taraftar ziyareti
Güldüren diyalog
Mezarsız işçilerin davasında 6 yıl sonra karar çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
CHP'den MHP'yi çok kızdıracak açıklama!
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ağır ceza
Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı geniş özeti
Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab'ta hain saldırı: 5 şehit
El Bab'ta hain saldırı: 5 şehit
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Başbakan: Zannediyorum ki Devlet Bey'i tanıyamamışlar!
Başbakan: Zannediyorum ki Devlet Bey'i tanıyamamışlar!
Konyaspor'a taraftar ziyareti
Konyaspor'a taraftar ziyareti
Güldüren diyalog
Güldüren diyalog
Mezarsız işçilerin davasında 6 yıl sonra karar çıktı
Mezarsız işçilerin davasında 6 yıl sonra karar çıktı
Akhisar Belediyespor, Kayseri maçına Rodallega'sız çıkacak
Akhisar Belediyespor, Kayseri maçına Rodallega'sız çıkacak
Görme engelli öğrenciler 15 Temmuz'un resmini yaptı
Görme engelli öğrenciler 15 Temmuz'un resmini yaptı
Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye tahliye
Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye tahliye
Erdoğan cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı
Şimşek'ten Esad açıklaması: Öyle bir şey söylemedim
Şimşek'ten Esad açıklaması: Öyle bir şey söylemedim
68 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
68 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English