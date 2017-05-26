Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Burhaniye Mahallesinde bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi. Cami çevresinde helikopter destekli yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Burada namazını kılan Erdoğan Kasımpaşa'daki programına gitmek üzere camiden ayrıldı.

(Metin Başar/İHA)