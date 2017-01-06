Erdoğan: Çok büyük bir katliam için geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yönelik terör saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan ''Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar'' dedi. Dün İzmir'de 2 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

BÜYÜK BİR KATLİAM İÇİN GELDİLER

Dün İzmir'de şehit olan adliye çalışanı ve polis memuruna Allahtan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar bombalar ve mühimmat teröristlerin oraya çok büyük katliam için geldiğini gösteriyor.

BÜYÜK BİR FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Emniyet teşkilatımızın aldığı önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasında durdurulmuş ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Bu katil sürülerine gerekli dersler verilecektir. Gözünü kan bürümüş katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyor.

BU ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE SALIYORLAR

Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar.

İDAM TBMM'DEN GEÇERSE ONAYLARIM

Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. İdam TBMM'den geçerde bana onaya geldiği zaman ben bunu onaylarım. Bu alçakların, bu teröristlerin masum insanları öldürdükten sonra bunları beslemek gibi bir hakka sahip değil.

TERÖR ÜZERİNDEN BİZİ YOLA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

İhanet nöbetini devralıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemiyorlar. Terör örgütleri üzerinden bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ciğeri beş para etmez teröristlere bu millet teslim olur mu? Mazlumun ahu indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır.

İZMİR'DE ŞEHİT DÜŞEN FETHİ SEKİN

Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan, onu etkisiz hale getiren kendisi de şahadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var.

BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Tankları durduran gençliğimiz var. Ömer Halisdemirler var. Bu milleti ve devleti kim yıkabilir? Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler."

ŞEHİTLERİMİZ VAR CANIMIZ YANIYOR

Urfa işgale karşı direnerek, kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış ve bu sebepler de ‘Şanlı' sıfatını almıştır. 2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz'da da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet şebekesinin karşısına dikilip şehit oldu. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik, onları tepeliyoruz tepelemeye de devam edeceğiz.

CERABLUS'A EL RAİ'YE GİRDİK Mİ GİRDİK

Cerablus'a, El Rai'ye girdik mi girdik, El Bab'ı kuşattık mı? Şehitlerimizi bire 10 katlıyoruz. Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, Güneydoğu'da PKK varmış PYD varmış kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir.