Erdoğan Çipras ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
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