Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi temasları kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi temasları kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping tarafından Büyük Halk Meclisinde karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider Türk ve Çinli heyet yetkilileri ile tokalaştı. Karşılamanın ardından resmi törene geçildi. (İH)A
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