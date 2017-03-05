Erdoğan Çamlıca Camiinde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Camiini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Camiini gezdi.

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca'da yapımına devam edilen Çamlıca Camiine geldi. Burada bir süre inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, camideki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen / İHA)