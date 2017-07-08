Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan: Bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan: Bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelişmiş ülkelere, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Somali gibi ülkeleri etkileyen kuraklığa karşı harekete geçme çağrısında bulunuyorum. Afrika'da binlerce insanın hayatını kaybettiği bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş ülkelere, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Somali gibi ülkeleri etkileyen kuraklığa karşı harekete geçme çağrısında bulunuyorum. Afrika'da binlerce insanın hayatını kaybettiği bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'taki G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu öncesi basın toplantısı düzenledi. Afrika'daki işbirliğinin güçlendirilmesine değinen Erdoğan, "Afrika ile işbirliğinin güçlendirilmesi, bu yıl ki G20 konusu en az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve küresel sisteme entegre olması, 2015 yılındaki dönem başkanlığımızın ana önceliklerinden biriydi bu bakımdan Afrika ile işbirliğinin geliştirilmesi çabalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk firmalarını Afrika'da en çok ihtiyaç duyulan, alanlar arasında bulunan tarım, enerji ve ulaşım alt yapısı gibi sektörlere yönelmesi konusunda teşvik ediyoruz. Somali başta olmak üzere kalkınma odaklı insani yardımımızla Afrikalı, kardeşlerimize destek oluyoruz. Gelişmiş ülkelere, Güney Sudan Etiyopya, Kenya, Somali gibi ülkeleri etkileyen kuraklığa karşı harekete geçme çağrısında bulunuyorum. Afrika'da binlerce insanın hayatını kaybettiği bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız. Türkiye, Kızılay, AFAD, TİKA gibi resmi kurumların yanında sivil toplum örgütleriyle sahadadır ve yaraların sarılması için elinden geleni yapmaktadır. Şu ana kadar insani ve kalkınma yardımlarında 2016 rakamlarına baktığımızda, ABD 6,3 milyar dolar, Türkiye 6,2 milyar dolar İngiltere ise 3 milyar dolarla bu insani ve kalkınma yardımları gerçekleşmiştir. Gayri safi milli hasılaya baktığımızda, Türkiye birinci sıraya çıkmaktadır" açıklamasını yaptı.
Kıbrıs Konferansı'na değinen Erdoğan, "Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde çözüme kavuşturulması için büyük bir çaba göstermiştir. KKTC ile beraber gerek Annan Planı'nda gerekse son süreçte daimi söz verdiğim gibi bir adım önde olduk ancak tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hakkettiği karşılığı görmedi. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yoktur. Şubat 2014 7 madde Güney Kıbrıs tarafından kabul edilmiştir, karşılıklı olarak mutabık kalınmıştır, ama mutabık kalınan 7 maddeyle alakalı da şuan da Güney Kıbrıs ondan da vazgeçmiştir" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
Şoförün dikkati faciayı önledi
Tunceli Valiliğinden Pülümür'deki patlamaya ilişkin açıklama
Nevşehir'de ByLock operasyonu: 17 gözaltı
PKK'lılar işçilere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı
'Bumerang gibi döner, bir zaman da kendilerini vurur'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu
DEAŞ'tan korkunç Türkiye talimatı
DEAŞ'tan korkunç Türkiye talimatı
Almanya'da yağma başladı!
Almanya'da yağma başladı!
ABD'den Afrin açıklaması: Öncelik...
ABD'den Afrin açıklaması: Öncelik...
Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası Avrupa'ya sert mesaj!
Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası Avrupa'ya sert mesaj!
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
Şoförün dikkati faciayı önledi
Şoförün dikkati faciayı önledi
Tunceli Valiliğinden Pülümür'deki patlamaya ilişkin açıklama
Tunceli Valiliğinden Pülümür'deki patlamaya ilişkin açıklama
Nevşehir'de ByLock operasyonu: 17 gözaltı
Nevşehir'de ByLock operasyonu: 17 gözaltı
PKK'lılar işçilere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı
PKK'lılar işçilere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı
'Bumerang gibi döner, bir zaman da kendilerini vurur'
'Bumerang gibi döner, bir zaman da kendilerini vurur'
Yıktıkları duvarın altında kaldılar
Yıktıkları duvarın altında kaldılar
Fenerbahçe istedi Göztepe aldı
Fenerbahçe istedi Göztepe aldı
Mehmet Ekici'nin performansını değerlendirdi
Mehmet Ekici'nin performansını değerlendirdi
Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından açıklamalar
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından açıklamalar
Bakan Akdağ: Çağ dışı buluyoruz
Bakan Akdağ: Çağ dışı buluyoruz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English