Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında geldiği Çin'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında geldiği Çin'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Çin'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, Four Seasons Hotel'de gerçekleştirildi.

